Es ist einer der besinnlichsten Termine im TV-Kalender. Doch in diesem Jahr geriet Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gleich dreifach zur Pannenshow. Das hatte für den Star-Moderator mitunter schmerzhafte Folgen.

Florian Silbereisen und sein Schlagerkollege Ross Antony stürzten, nachdem sie versucht hatten, in einem Dackelkostüm über die Bühne zu laufen. Es ist einer der besinnlichsten Termine im TV-Kalender.

Doch in diesem Jahr geriet Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gleich dreifach zur Pannenshow. Das hatte für den Star-Moderator mitunter schmerzhafte Folgen. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgt Ross Antony seit Jahren für die unterhaltsamen Momente. Der Schlagerstar bringt auch diesmal einige ungewöhnliche Geschenke für seinen Freund mit in die Vorweihnachtsshow.

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Darunter befindet sich ein Handstand-Stuhl, den Antony direkt ausprobiert. Als Silbereisen ihm dabei hilft, bekommt der Moderator jedoch seinen Fuß ins Gesicht.