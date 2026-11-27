Eisregen, Dauerfrost, Glättechaos – viele Berliner haben den vergangenen Winter nicht in bester Erinnerung. Ist die Hauptstadt in diesem Jahr besser auf die eiskalte Jahreszeit vorbereitet?

Eisregen, Dauerfrost, Glättechaos – viele Berlin er haben den vergangenen Winter nicht in bester Erinnerung. Ist die Hauptstadt in diesem Jahr besser auf die eiskalte Jahreszeit vorbereitet?

Berlin - Die ersten frostigen Nächte in Berlin stehen an. Das weckt Erinnerungen an den vergangenen Winter, als Schnee, Eis und Glätte die Hauptstadt über mehrere Monate in einen Krisenmodus versetzten. Der Weg zur Arbeit wurde zur Rutschpartie, Kliniken waren mit Knochenbrüchen überlastet und die Berliner Verkehrsbetriebe stellten das Tramfahren teils komplett ein. Und dann war da noch ein juristisches Hin und Her ums Streusalz.

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Berlin wurde zum Gespött der Nation. Tenor: Die Hauptstadt kriegt es mal wieder nicht hin. Ist die Stadt in diesem Jahr besser auf mehrwöchigen Frost, überfrierende Nässe, Blitzeis und vereiste Oberleitungen vorbereitet? Ein Überblick über wesentliche Aspekte:Der Winterdienst in Berlin ist nicht einheitlich geregelt.