Malek El Mala hat sich beim 1. FC Köln für mehr Spielzeit empfohlen. Vor dem Duell gegen Elversberg lobt Trainer Wagner den jungen Angreifer.

Der 1. FC Köln trifft am Samstag auf die SV Elversberg. Dabei darf sich Malek El Mala wieder berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz machen, nachdem er in München 90 Minuten auf der Bank saß.

Er hat beim 1. FC Köln einen absoluten Traumstart hingelegt. Malek El Mala traf bei seinem Profidebüt für den 1. FC Köln bei Union Berlin prompt mit dem zweiten Ballkontakt.

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Die Woche darauf legte er seinem Bruder Said El Mala ein Tor gegen Bayer Leverkusen auf. Zwei Spiele, zwei Scorer – besser hätte es nicht laufen können. Beim 1:1-Unentschieden in München hat der Spielverlauf dann keine Einwechslung hergegeben. Dafür hofft der ältere der El-Mala-Brüder nun auf einen Einsatz gegen die SV Elversberg am Samstag ..