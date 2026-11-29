Ein Jahr lang erhielt Noëlle aus den Niederlanden 1400 Euro im Monat. Statt sich um ihre Existenz zu sorgen, konnte sie an ihrer Zukunft arbeiten und ein Studium beginnen.

Ein Jahr lang erhielt Noëlle aus den Niederlanden 1400 Euro im Monat. Statt sich um ihre Existenz zu sorgen, konnte sie an ihrer Zukunft arbeiten und ein Studium beginnen.von 1419 Euro.

Das Geld bekam sie über das Programm „Het Bouwdepot“: eine befristete Förderung, die junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen finanziell unterstützt und begleitet. Dadurch konnte sie ihre Fixkosten bezahlen und sich wieder stärker um ihre persönliche Entwicklung kümmern.

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„Finanziell hat es einfach nicht geklappt. Das verursachte viel Stress“, erklärte sie gegenüber dem SenderNoëlle erhielt ein Jahr lang 1419 Euro Grundeinkommen: „Konnte mich weiterentwickeln und an mir arbeiten“leisten, in den Urlaub fahren und häufiger etwas mit Freunden unternehmen. Sie baute soziale Kontakte wieder auf und musste nicht mehr so oft aus finanziellen Gründen auf Aktivitäten verzichten. Regelmäßige Gespräche mit ihrer Begleitung halfen ihr außerdem, persönliche Ziele zu entwickeln und eine neue berufliche Perspektive zu finden.