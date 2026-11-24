Lucia Laura Sangenito aus Sturno ist 116, ältester Mensch Italiens und drittältester der Welt. Was über ihr Leben und ihre Ernährung bekannt ist.

Lucia Laura Sangenito aus Sturno ist 116, ältester Mensch Italiens und drittältester der Welt. Was über ihr Leben und ihre Ernährung bekannt ist. Eine ältere Frau zeigt frisch geerntete Bohnen aus ihrem Garten .

Die 116-jährige Lucia Laura Sangenito aus Italien hat ihr Leben lang fast nur gegessen, was auf dem eigenen Land wuchs. Jetzt ist die Italienerin 116 Jahre alt.

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„Nonna Laurina“, wie sie in ihrem Dorf heißt, ist damit der älteste Mensch Italiens und der drittälteste der Welt. Gefeiert hat sie am Sonntag, dem 22. November, mit Familie und Gemeinde in Sturno. Der kleine Ort in der Provinz Avellino liegt östlich von Neapel.

Hier wurde sie 1910 geboren, hier hat sie ihr ganzes Leben verbracht. Bürgermeister Vito Di Leo sprach in den sozialen Medien von einem „wirklich besonderen Tag für Sturno“. Die italienische Presse nennt sie längst „Nonna d’Italia“, so auch derWeil Caterham in Großbritannien lebt, ist die Frau aus Sturno zugleich der älteste Mensch der EU. Ihr Alter haben die Als sie zur Welt kam, regierte in Italien ein König, die Titanic war noch nicht vom Stapel gelaufen.

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Laurina überlebte zwei Weltkriege und 1980 das Erdbeben von Irpinia, das ihre Heimat verwüstete. 1946 stimmte sie für die Republik. Ihr Mann, 1939 geheiratet, wurde 98 und starb 2010. Heute lebt sie bei Tochter Maria, einer pensionierten Literaturlehrerin, die selbst Ende 70 ist. Ihr Leben lang hat sie auf den Feldern gearbeitet, Messe und Rosenkranz gehören bis heute zum Tag.

Nach dem Rezept für ihr Alter gefragt, erklärt sie keine Diät, sondern zeigt Gottvertrauen: „Jesus hat mir die Jahre geschenkt, und ich nehme sie an.

“Unter den ältesten Italienern aller Zeiten steht Laurina auf Platz vier. Erlebt sie den 30. Dezember, zieht sie an Giuseppina Projetto vorbei. Ende Februar wäre auch Maria Giuseppa Robucci überholt.

Was im Blut von 100-Jährigen anders ist Forscher aus Genf und Lausanne haben im Projekt SWISS100 das Blut von 39 Hundertjährigen mit dem jüngerer Menschen verglichen, wie dasaber selbst: Hundertjährige entkommen dem Altern nicht, es läuft bei ihnen nur langsamer. Zum Nachmachen taugt das so wenig wie Laurinas Garten. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.