Joko und Klaas haben das erste Mal bei „MTV Home“ zusammengefunden und den Grundstein ihrer jahrelangen Arbeit gelegt. Doch die Show war eigentlich ein riesiger Flop!

Joko und Klaas haben das erste Mal bei „MTV Home“ zusammengefunden und den Grundstein ihrer jahrelangen Arbeit gelegt. Doch die Show war eigentlich ein riesiger Flop!das erste Mal zusammen eine Show moderierten und somit das Fundament des ikonischen Duos Joko & Klaas geschaffen haben.

Klaas offenbarte, dass das FormatKlaas Heufer-Umlauf war beim YouTuber und Twitch-Streamer Maximillian Knabe, auch bekannt als „HandofBlood“ oder einfach „Hänno“, zu Gast und beide schwelgten in Erinnerungen an ihre jeweiligen Anfänge in der Branche. Dabei wurde über Klaas’ Anfänge bei VIVA gesprochen, bis sie schließlich zu „MTV Home“ kamen. , erklärt Klaas und verrät, dass die Show keine Quoten hatte.

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"Es ist egal, was da läuft": Klaas über die Freiheiten, die sie von MTV bekommen haben Da musste der YouTuber in Unglauben lachen und fragte, wie sich das Format dann überhaupt gehalten habe, wenn niemand die Show geguckt hat. Klaas klärte auf: . Es ist egal, was da läuft. Wir haben das nicht mal angeguckt teilweise, bevor wir es gesendet haben.