Hat Secret Invasion das Ende von Armor Wars bedeutet?

Die miese Resonanz auf Secret Invasion könnte weitreichende Folgen für das MCU haben. Der Film Armor Wars, der auf der Serie basieren soll, wird offenbar hinten angestellt.

Hat die Enttäuschung „ Secret Invasion “ doch noch weitreichende Auswirkungen auf das Marvel Cinematic Universe ( MCU )? Ein darauf aufbauender Film wird offenbar hinten angestellt, was in Hollywood selten ein gutes Zeichen ist. Nach „Avengers: Endgame“ durchläuft das MCU aktuell seine turbulenteste Phase. Etliche Titel der letzten Jahre stießen plötzlich nur noch auf gemischte Resonanz, manche sogar eher auf Ablehnung.

Am stärksten von allen Werken wird aber wohl „Secret Invasion“ als gewaltige Enttäuschung wahrgenommen. Die mit Spannung erwartete Adaption des beliebten Comics überzeugte schließlich fast niemanden; die katastrophalen 7 % Zustimmung auf Rotten Tomatoes für das Finale sind ein Tiefstwert im Franchise. Das hat wohl auch Auswirkungen über „Secret Invasion“ hinaus. Denn ein verwirrendes Update zu dem auf der Serie aufbauenden Film „Armor Wars“ lässt Zweifel daran aufkommen, ob wir das Soloprojekt über James „Rhodey“ Rhodes alias War Machine (Don Cheadle) jemals zu Gesicht bekommen. Im Interview mit Collider legte Marvel-Produzent Nate Moore jedenfalls nahe, dass die Marvel Studios den Film aktuell nicht aktiv verfolgen: „Um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Projekt. Aber ich weiß, dass Marvel in dieser Phase darauf bedacht ist, sicherzustellen, dass alles, was wir machen, großartig wird. Deshalb mussten wir die Arbeit an einigen Projekten, die ganz oben auf der Prioritätenliste standen, verlangsamen. Das bedeutet nicht, dass wir sie nie umsetzen werden, aber wir müssen einfach etwas überlegter vorgehen, damit das Publikum jedes Mal garantiert Qualität bekommt.“ Rhodey wurde in „Iron Man“ noch von einem anderen Darsteller gespielt. Damit ist die Figur wahrlich nicht alleine: Worum geht es in „Armor Wars“? Diesen von Nate Moore geäußerten Qualitätsanspruch dürften die meisten Fans sicherlich begrüßen. Immerhin hängt der Vorwurf in der Luft, dass die Verantwortlichen in den letzten Jahren eher auf Masse denn Klasse konzentriert waren, was dann letztlich auch zu spüren war. Die Frage stellt sich jetzt allerdings, ob „Armor Wars“ damit das Aus droht. Die Aussagen des Produzenten lesen sich schließlich wie das gewohnte Hollywood-Geplänkel, bei dem man sich zwar nach außen alle Optionen offenhalten will, intern aber schon längst der Stecker gezogen wurde. Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher scheint es jedenfalls zu sein, dass der Film noch umgesetzt wird. Ursprünglich wurde das Projekt 2020 noch als exklusive Serie für Disney+ angekündigt. 2022 heiß es dann wiederum, man wolle aus der grundlegenden Idee doch lieber einen Film machen. Dieser erhielt allerdings nie einen Starttermin, ein*e Regisseur*in wurde ebenfalls nie verpflichtet. Da die Serie nach den Ereignissen von „Secret Invasion“ spielen sollte, drängt sich der Verdacht auf, dass das äußerst negative Feedback zu der Serie dazu führte, dass man von der Geschichte Abstand genommen hat. Diese sollte sich wie erwähnt um Rhodey drehen. „Secret Invasion“ hatte enthüllt, dass er in den letzten Jahren im MCU durch eine Skrull ersetzt worden war. Ab wann genau die Doppelgängerin übernahm, wurde offiziell nicht beantwortet. Fans stellten jedoch die Theorie auf, dass es bereits in „The First Avenger: Civil War“ geschehen sein könnte. Eine Antwort hätten wir wohl in „Armor Wars“ erhalten. Der Film sollte sich darum drehen, dass gefährliche Technologie von Tony Stark (Robert Downey Jr.) in die falschen Hände gerät und Rhodey diese zu Ehren seines verstorbenen Freundes zurückerlangen will. Don Cheadle sprach zudem davon, dass das Werk seinen MCU-Charakter wie nie zuvor ergründen wolle. Dazu wird es vorerst nicht kommen und es bleibt offen, wie seine Zukunft in dem Franchise nun aussieht. In anderen Projekten könnte er natürlich vorbeischauen. Der nächste Auftritt müsste jedoch eigentlich erklären, seit wann Rhodey eine Skrull war und ob beispielsweise ein Großereignis wie „Avengers: Doomsday“ sich diesen Ballast aufladen will, bleibt fraglich. Das MCU hat allerdings schon mehrfach bewiesen, dass es selbst seine Nebenfiguren nicht vergisst und als Charakter der ersten Stunde, der seit nun mehr 17 Jahren in der Reihe verweilt, hat Rhodey es wohl kaum verdient, einfach in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.





