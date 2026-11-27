Die aktuellen Zahlen zeigen: Shein hat im dritten Quartal über ein Viertel seines Europageschäfts eingebüßt. Ist der China-Boom im E-Commerce vorbei?

Für Shein sah es geschäftlich schon rosiger aus. Die Zeiten weitgehend unbegrenzten Wachstums sind wohl fürs Erste, zumindest in den europäischen Märkten, vorbei. In seinem ersten vollständigen Quartalsbericht seit dem Börsengang im September 2026 weist das aus China stammende Fast-Fashion-Unternehmen einen weltweiten Nettoumsatz von 10,27 Milliarden US-Dollar aus.

Das sind immerhin 5,9 Prozent weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Besonders heftig fällt der Rückgang in Europa aus, wo die Erlöse um gut ein Viertel einbrachen. Dennoch liegt der Umsatz hier noch bei 2,98 Milliarden Dollar. Doch mit Rückschlägen kämpft Shein auch in den USA, wo 9,4 Prozent weniger Umsatz gemacht wurden.

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Immerhin hat das Unternehmen anderswo noch Luft nach oben, denn außerhalb dieser beiden Märkte konnte Shein um immerhin 17,7 Prozent zulegen. Vor allem südamerikanische Kunden sorgten für dahingehend erfreuliche Zahlen.in Höhe von 150 Euro. Denn seit Juli verlangt die EU für Kleinsendungen aus Drittstaaten pauschalen Zoll von drei Euro je Warenkategorie. Seit November gibt esShein mit seinen extrem niedrigpreisigen Produkten trifft das natürlich besonders hart.