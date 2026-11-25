Putzfrau verlangt 285 Pfund für 5,5 Stunden, Krankenschwester empört über den Stundenlohn: Was eine Putzkraft in Deutschland 2026 pro Stunde kostet.

„Hätte ich lieber Candy Crush spielen sollen? “ Putzfrau verlangt 62 Euro pro Stunde – Krankenschwester flippt aus Putzfrau verlangt 285 Pfund für 5,5 Stunden, Krankenschwester empört über den Stundenlohn: Was eine Putzkraft in Deutschland 2026 pro Stunde kostet.

Putzen für 62 Euro die Stunde? Eine britische Reinigungskraft verlangte für eine Grundreinigung 285 Pfund und löste damit eine hitzige Debatte über Stundenlöhne aus. Fünfeinhalb Stunden schrubbt Wendy Bray ein Haus mit drei Schlafzimmern. Die Kundin ist begeistert und nennt die Arbeit „unglaublich“.

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Dann schickt sie eine WhatsApp, über die inzwischen halb Großbritannien streitet. Bray, 51, ist selbstständige Reinigungskraft im südenglischen Lancing. Mit der Kundin hatte sie einen Festpreis vereinbart: 285 Pfund, umgerechnet rund 340 Euro, für die Grundreinigung des ganzen Hauses. Die Hälfte gab es vorab.

Nach fünfeinhalb Stunden war Bray fertig. Rechnerisch sind das knapp 52 Pfund pro Stunde, rund 62 Euro. An dieser Zahl entzündete sich der Streit. Die Kundin arbeitet als Krankenschwester beim britischen Gesundheitsdienst NHS.

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Vor der zweiten Rate rechnete sie Bray per Kurznachricht vor: Schon die Anzahlung bedeute mehr als 25 Pfund pro Stunde und damit mehr, als sie selbst verdiene. Bekomme eineDann folgte ihr bissigster Satz: Ob sich der Preis wohl besser angefühlt hätte, wenn sie sich noch zwei Stunden im Bad eingeschlossen und Candy Crush gespielt hätte? Mehr als 6600 Kommentare hat der Beitrag inzwischen gesammelt. Viele finden, wer einen Festpreis abnickt, dürfe sich hinterher nicht beschweren.

Andere werfen Bray vor, mehr zu verlangen als ein erfahrener Elektriker, und sprechen von „eingebildeter Gier“. Die Krankenschwester vergleicht ihren Angestelltenlohn mit dem Umsatz einer Selbstständigen. Von den 285 Pfund zahlt Bray Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge, Führungszeugnis-Checks und Putzmittel. Krank oder im Urlaub verdient sie keinen Penny, Anfahrt und Leerlauf zwischen zwei Aufträgen bezahlt ihr niemand.

Hätte Bray acht Stunden gebraucht, wäre der Preis derselbe gewesen. Wer sich über das Tempo ärgert, ärgert sich im Grunde über gute Arbeit. Selbst bei 40 Euro pro Stunde kämen fünfeinhalb Stunden in Deutschland auf 220 Euro. Das sind 120 Euro weniger als in Lancing.

Steuertipp: Putzkosten absetzen Wer legal putzen lässt, holt sich Geld zurück. 20 Prozent der Arbeitskosten zieht das Finanzamt direkt von der Steuer ab, bis zu 4000 Euro im Jahr, so regelt es. Nötig sind eine Rechnung und eine Überweisung, Barzahlung zählt nicht. Ist die Putzhilfe als Minijobberin angemeldet, sind höchstens 510 Euro drin. Bray selbst lässt die Kritik abperlen.

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„Ich liebe meinen Job und bin stolz darauf“, sagt sie. Ihrer Kundin wäre ein Gehalt zu wünschen, bei dem sie über 52 Pfund die Stunde nur müde lächeln kann. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.