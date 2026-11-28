Eine Unbekannte hinterließ der französischen Gemeinde Cherré rund 400.000 Euro. Für die Verwaltung kam die Zuwendung überraschend, da niemand im Ort die Frau persönlich kannte.

Eine Unbekannte hinterließ der französischen Gemeinde Cherré rund 400.000 Euro. Für die Verwaltung kam die Zuwendung überraschend, da niemand im Ort die Frau persönlich kannte.kam die Zuwendung überraschend, da niemand im Ort die Spenderin kannte.

„Wir hatten keine Informationen über diese Dame, nur dass sie ein Testament zugunsten der Stadt hinterlassen hatte“, so die Bürgermeisterin von Cherré, Christelle Buron, gegenüber dem französischen Sender „ Es stellte sich heraus, dass Marie-Renée Arnoult im Dezember 2022 im Alter von 101 Jahren in einem regionalen Seniorenheim verstorben war. Nach einer mehrjährigen Prüfung durch die Gemeinde und einen Notar nahm der Gemeinderat das Vermächtnis schließlich Anfang November 2026 einstimmig an. Hinter diesem Vermächtnis steht eine persönliche Verbindung zu Cherré.

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Arnoult stammte aus dieser Region, ebenso wie ihre Familie und ihr früh verstorbener Vater, mit dem sie zeitlebens eng verbunden war. Da sie selbst keine Kinder hatte und gläubig war, wollte sie mit ihrer Spende offenbar das Andenken an ihren Vater bewahren. Arnoult wurde auf dem Gemeindefriedhof neben ihren Eltern und Schwiegereltern beigesetzt.