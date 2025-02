Hauck Aufhäuser: HelloFresh-Aktie mit Potenzial für Effizienzsteigerung

Die Hauck Aufhäuser Investment Banking bekräftigt die Kaufempfehlung für HelloFresh-Aktien und sieht durch die identifizierten Effizienzpotenziale durch den Großaktionär Active Ownership Chancen für weitere Kursgewinne.

Die Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hellofresh auf 'Buy' mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Großaktionär Active Ownership habe bei dem Kochboxenlieferanten zahlreiche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung identifiziert, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch könnten 560 Millionen Euro an Einsparungen generiert werden, wovon 60 Prozent bis Ende 2026 erreichbar seien.

Die Studie von Christian Salis betont die Potenziale von Hellofresh, insbesondere im Hinblick auf Kostenreduzierungen. Active Ownership, ein bedeutender Aktionär von Hellofresh, hat umfangreiche Analysen durchgeführt und identifiziert, wie der Kochboxenlieferant seine operativen Abläufe optimieren kann. Diese Optimierungen könnten zu Einsparungen in Höhe von 560 Millionen Euro führen, wobei ein großer Teil dieser Einsparungen bereits bis zum Ende des Jahres 2026 realisiert werden könnte.Die positive Einschätzung von Hauck Aufhäuser Investment Banking und die identifizierten Effizienzpotenziale durch Active Ownership könnten für Hellofresh einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Studie wird von Investoren und Beobachtern des Unternehmens mit Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die zukünftige Entwicklung von Hellofresh liefert.





Wirtschaft

