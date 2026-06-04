Häufige Fehler bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln: Experten-Tipps vom Life Summit 2026

Auf dem Life Summit 2026 in Berlin diskutierten Fachleute darüber, welche Fehler Verbraucher häufig bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln machen. Dabei wurden Issues wie Trendabhängigkeit, mangelnde Qualitätsprüfung und fehlende Kenntnis der eigenen Nährstoffwerte thematisiert. Die Experten betonten, dass individuelle Blutwerte und eine gesunde Darmflora entscheidend für die sinnvolle Ergänzung sind.

Wer Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, begeht häufig dieselben Fehler: Man folgt Trends, schenkt der Qualität zu wenig Beachtung oder kennt die eigenen Nährstoffwerte nicht. Darauf wiesen Fachleute auf dem Life Summit 2026 im Gespräch mit FITBOOK-Chefredakteur Nuno Alves in Berlin hin.

Der häufigste Irrtum: Präparate werden gekauft, weil sie gerade in sozialen Medien oder Gesundheitsratgebern viel Aufmerksamkeit erhalten. Mal steht Vitamin D im Fokus, dann Vitamin B12 oder Kreatin. Entscheidend sei jedoch nicht der Trend, sondern der individuelle Bedarf. Dr. Luisa Werner, die sich mit Darmgesundheit beschäftigt, betonte, viele Menschen griffen zu spezialisierten Produkten, ohne die genauen Bedürfnisse ihres Körpers zu kennen.

Aus ihrer Sicht spielt vor allem die allgemeine Ernährung eine zentrale Rolle. Ein gesunder Darm sei wichtig, damit Nährstoffe - auch aus Pulvern oder Tabletten - überhaupt verwertet werden können. Ein weiterer Fehler betrifft die Produktwahl. Nach Einschätzung von Sophie Chabloz, Mitgründerin von Avea, lohnt ein Blick auf das Etikett: Wo wird es hergestellt?

Wie wird die Qualität geprüft? Sehr günstige Produkte könnten auf minderwertige Rohstoffe setzen. Ebenso problematisch sei die Dosierung. Viele Verbraucher kombinieren mehrere Präparate und verlieren dabei den Überblick.

Dadurch kann es passieren, dass einzelne Vitamine oder Mineralstoffe dauerhaft zu hoch aufgenommen werden. Als Beispiel wurde im Panel-Talk auf der Messe Vitamin B6 genannt, das in hohen Mengen über längere Zeit problematisch sein kann. Eine weitere Expertenempfehlung lautet: Bevor man Präparate einnimmt, sollte man zunächst die eigenen Blutwerte bestimmen lassen. Nur so könne man beurteilen, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt und welche Dosierung sinnvoll ist.

Bei ihrer eigenen Einnahme setzen die Fachleute überwiegend auf bekannte Präparate. Häufig genannt wurden Vitamin D3 in Kombination mit K2, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren. Auch Vitamin B12, Folsäure, Eisen oder Kreatin spielen je nach persönlichem Bedarf eine Rolle. Einigkeit herrschte bei einem Punkt: Nahrungsergänzungsmittel können eine ausgewogene Ernährung nicht ersetzen.

Welche Präparate sinnvoll sind, hängt von den individuellen Werten und der persönlichen Situation ab





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