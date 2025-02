Erfahren Sie, wie oft Infekte bei Kindern in der Regel auftreten, wann Sie zum Kinderarzt sollten und welche Hausmittel bei Schnupfen und Husten helfen können.

Häufiger Schnupfen beim Kind : Was ist normal? Dein Kind ist ständig krank und du fragst dich verzweifelt: Ist das noch normal? Lies hier, wie oft Infekt e bei Kind ern in der Regel auftreten und wann du zum Kind erarzt solltest. So viel vorneweg: Infekt e, egal ob Erkältung oder Magen-Darm, sind bei Kind ern viel häufiger als bei Erwachsenen. Auch Fieber tritt bei Kind ern schneller und häufiger auf und ist eine normale Abwehrreaktion.

Da sich das kindliche Immunsystem noch im Aufbau befindet, haben die Kleinen den Krankheitserregern noch nicht so viel entgegenzusetzen. Dazu kommt, dass Kitas wahre Virenhorde sind. Kaum sind sie gesund und wieder dort, holen sie sich das nächste ab. Gerade die Wintermonate können für uns Eltern zu einer echten Nervenprobe werden. Die gute Nachricht: Die Erkältungen und anderen viralen Infekte sind zwar lästig, müssen aber in der Regel nicht behandelt werden. Mit genügend Ruhe, ausreichend Flüssigkeit und etwas Geduld löst sich das Problem innerhalb von sieben bis zehn Tagen von selbst. Aber was, wenn das Kind wirklich ständig krank ist? Was ist noch normal und wann sind die häufigen Infekte Grund zur Sorge? Das Immunsystem von Kindern ist noch im Aufbau. Das bedeutet, mit jeder Erkältung und jedem Infekt lernt es dazu. Deshalb ist es erst einmal kein Grund zur Sorge, wenn Kinder häufiger als Erwachsene eine verstopfte Nase oder Husten haben. Startet ein Kind gerade erst mit der Betreuung bei einer Tagesmutter oder im Kindergarten, sind auch bis zu 14 grippale Infekte pro Jahr normal. Zum einen stecken sie sich dort schnell bei anderen Kindern an. Zum anderen tendieren sie in diesem Alter dazu, sich alle möglichen Dinge in den Mund zu stecken. Eltern, die glauben, ihr Kind habe überdurchschnittlich oft Husten und Schnupfen, sollten das beim Kinderarzt bzw. der Kinderärztin ansprechen. Es kann auch eine Allergie vorliegen, die sich in Form von häufigen Atemwegserkrankungen zeigt. Babys stellen einen Sonderfall dar. Haben Säuglinge eine erhöhte Temperatur sollten Eltern einen Kinderarzt aufsuchen. In den allermeisten Fällen muss man einen Schnupfen nicht ärztlich untersuchen lassen. Symptome wie eine verstopfte Nase und Husten nehmen in den ersten zwei bis drei Tagen in der Regel zu, verweilen dann für ein, zwei Tage und klingen dann stückweise wieder ab. Bei Schnupfen sollte das Kind viel trinken, warm gehalten werden und sich ausruhen. Ein wenig frische Luft kann zudem Wunder wirken. Gegen die verstopfte Nase kann man Nasentropfen für Kinder verabreichen. Je nach Mittel werden hier mehrmals täglich einige Tropfen mit leicht zurückgelegtem Kopf in die Nasenlöcher getropft. Auch abschwellende Nasensprays eignen sich gut, um eine kleine Schnupfennase zu befreien. Außerdem pflegen sie meist zusätzlich die gereizten Schleimhäute. Hier bitte auf die Altersangaben der Verpackung achten, es gibt spezielle Mittel für Kinder. Für ältere Kinder eignet sich auch eine Erkältungssalbe. Diese wird auf die Brust aufgetragen und lindert so die Atemwegsbeschwerden, wie etwa eine verstopfte Nase. Ätherische Öle aber bitte. Den Hustenreiz bekämpfen Gegen den lästigen Hustenreiz, der oft mit einem Schnupfen einhergeht und der den Kindern nachts den Schlaf raubt, kann man gut zu Hausmitteln greifen. So hilft zum Beispiel feuchte Luft im Raum. Dafür einfach ein Handtuch mit warmem Wasser anfeuchten und in die Nähe des Bettes hängen. Auch eine Tasse Tee mit Honig kann bei Kindern den Hustenreiz lindern. So schmecken Heiltees, etwa mit Fenchel oder Anis, auch direkt besser. Den gesüßten Tee aber bitte vor dem Zähneputzen trinken. Schließlich möchte niemand Karies riskieren. Darüber hinaus kann auch ein Hustenstiller aus der Apotheke helfen. So kann das Kind besser durchschlafen und wird schneller wieder gesund. Sprecht am besten mit eurem Apotheker oder eurer Apothekerin, welches Mittel sich eignet. Mit heißem Wasser eignet sich für Kinder eher nicht. Zu groß ist die Gefahr, dass das Kind sich verbrüht. Deshalb besser einen Vernebler benutzen. Kämpft das Kind zusätzlich auch noch mit Halsschmerzen, kann auch hier ein warmer Tee Linderung bringen. Etwas Salbei- oder Kamillentee hilft vielen Kindern bei einem rauen Hals. Gerne kann auch etwas Honig hinzugefügt werden. Auch zuckerfreie Kräuterbonbons oder Halsbonbons für Kinder sind beim älteren Nachwuchs (ab ca. 4 Jahren) eine gute Wahl. Die regen den Speichelfluss an und beruhigen den Halsschmerz. Je nach Sorte schmecken sie außerdem ganz ausgezeichnet! Ein kuscheliger Schal oder ein warmer Wickel um den Hals bekämpfen ebenfalls die Schmerzen. Sie haben obendrein den Vorteil, dass sie helfen, den Hustenschleim zu lösen und so das Abhusten zu erleichtern. Zum Arzt bzw. der Ärztin gehen, sollte man mit dem Kind, wenn: Das Nasensekret die Farbe ändert und gelblich-grün erscheint. Das Kind teilnahmslos und sehr schläfrig wirkt. Das Kind geschwollene Lymphknoten hat





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Infekt Kind Schnupfen Husten Fieber Immunsystem Kinderarzt Hausmittel Nasentropfen Hustenstiller Erkältungssalbe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Häufiger Schnupfen beim Kind: Was ist normal?Dieser Artikel befasst sich mit der Häufigkeit von Infekten bei Kindern und wann ein häufiger Schnupfen Grund zur Sorge sein kann. Er erklärt, warum Kinder häufiger krank sind als Erwachsene, wie Eltern den Schnupfen lindern können und wann ein Arztbesuch notwendig ist.

Weiterlesen »

Die Mama mit der Mega-Murmel: Sie wollte ein drittes Kind, jetzt bekommt sie dreiSie hätte sich wohl falsch auf ihrem Wunschzettel ausgedrückt, sagt Caroline (42). Aus einem dritten Kind seien dann aus Versehen drei Babys geworden. Die Wahrscheinlichkeit dafür: 1:10.000.

Weiterlesen »

Eltern-Kind-Bindung: Diese Sätze solltet ihr euren Kindern viel häufiger sagenDie Bindung zwischen Eltern und Kind gibt den Kleinen Vertrauen und Sicherheit. Diese 5 Sätze solltet ihr daher häufiger zu euren Kindern sagen.

Weiterlesen »

Husten und Schnupfen wollen nicht verschwinden?: So werden Sie die Erkältung endlich losEine Erkältung dauert meist kaum länger als eine Woche. Was aber, wenn der Infekt einfach nicht geht? Tipps für eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »