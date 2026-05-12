Häufigste Fehler, die Engerlinge anlocken

Dieser Artikel informiert Gartenbesitzer über die häufigsten Fehler, die Engerlinge anlocken und wie man sie vermeiden kann. Es werden auch die Auswirkungen von Engerlingen auf Rasen und Pflanzen und die Bedeutung von Tieren wie Vögeln und Igeln für die Bekämpfung von Engerlingen behandelt.

Viele Garten besitzer locken Engerlinge unbewusst selbst an. Welche typischen Fehler stecken dahinter, erfährst du hier. Dein Rasen hat plötzlich unschöne braune Stellen? Die Pflanzen in deinem Beet scheinen ohne erkennbaren Grund zu verkümmern?

In dem Fall kann ein Blick unter die Oberfläche helfen. Denn nicht selten stecken Engerlinge dahinter, also die Larven verschiedener Käferarten, die im Boden leben. Und es gibt ein paar Fehler, die die Ausbreitung dieser Larven um einiges begünstigen. Ein besonders beliebter Fehler im Garten, der Engerlinge anlockt, ist ein zu dichter, schlecht belüfteter Rasenboden.

Wird der Rasen über Jahre hinweg kaum oder gelockert, bildet sich eine dicke Schicht aus Rasenfilz. Diese Schicht speichert Feuchtigkeit und organisches Material und bildet damit ideale Bedingungen für Käfer, die ihre Eier im Boden ablegen. Aus diesen schlüpfen später die Engerlinge, die an den Pflanzenwurzeln fressen. Damit der Rasen für Käfer weniger attraktiv wird, hilft eine regelmäßige Pflege.

Das kann die Eierablage bestimmter Käferarten reduzieren. Gleichzeitig wirkt der Dünger gegen Moose und fördert das Wachstum der Gräser. Wichtig ist jedoch, den Kalkstickstoff sparsam und gemäß der Herstellerangaben zu verwenden. Große, unbepflanzte oder frisch umgegrabene Flächen sind für Käfer attraktiv, denn der lockere Boden lässt sich leicht für die Eiablage nutzen.

Wer solche Flächen hat, kann sie vorübergehend mit Bodendeckern, Mulch oder einer Zwischenbepflanzung schützen. Schnittgut oder Pflanzenreste können zwar zur Bodenverbesserung beitragen. Werden jedoch größere Mengen frisch im Boden vergraben, lockt das Käfer an, die dort ideale Bedingungen für ihre Larven finden. Besser ist es, Gartenabfälle über den Kompost zu verwerten und erst gut verrottetes Material wieder im Garten auszubauen.

In sehr "aufgeräumten" Gärten fehlen häufig Tiere, die Engerlinge fressen. Vögel und Igel zählen zu den wichtigsten natürlichen Gegenspielern der Larven. Ein Garten mit Hecken, Sträuchern, wilden Ecken und Co. bietet diesen Tieren Lebensraum und kann so helfen, das natürliche Gleichgewicht zu unterstützen. Mehr dazu: Klick dich durch unsere Galerie und finde heraus, welche Pflanzen keinen Nutzen für Insekten und Co. bieten.

Geranien sind zwar Bestseller im Gartencenter aber für Insekten eine echte Nullnummer. Wenn du Bienen, Hummel und Schmetterlinge anlocken willst, solltest du besser andere Blumen in deine Kästen pflanzen. Gefüllte Dahlien gehören zu den Blühpflanzen, die absolut nichts für Insekten tun. Wer auf die Spätsommer-Blüher im Garten nicht verzichten will, sollte besser zu ungefüllten Sorten greifen, da die freundlicher für Bienen sind.

Wichtig zu wissen: Engerling ist nicht gleich Engerling. Einige Käferlarven (etwa die des Rosenkäfers) ernähren sich überwiegend von abgestorbenem Pflanzenmaterial und sind für den Garten sogar nützlich. Erst wenn sich viele Larven im Boden befinden oder sie gezielt an Wurzeln fressen, kann es zu Schäden kommen. Wer also plötzlich braune Stellen im Rasen entdeckt oder beim Umgraben auf Engerlinge stößt, sollte zunächst genauer hinschauen.

Mit der richtigen Gartenpflege lässt sich oft schon verhindern, dass sich die Larven überhaupt stark vermehren





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