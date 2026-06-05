Hauke Wahl vor Wechsel zum VfL Wolfsburg?

St. Paulis Innenverteidiger Hauke Wahl steht vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Spieler und Verein sind sich bereits über einen Wechsel einig, aber die Höhe der Ablösesumme ist noch nicht bekannt.

Das Gerücht um einen Wechsel von St. Pauli s Innenverteidiger Hauke Wahl zum VfL Wolfsburg wird allmählich deutlicher. Laut Informationen soll sich Spieler und Verein bereits über einen Wechsel einig sein.

Die Höhe der Ablösesumme ist noch nicht bekannt, aber es könnte um eine siebenstellige Transfer-Summe gehen. Hauke Wahl hatte seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wahrscheinlich läuft er bis 2028. Für den VfL Wolfsburg könnte es daher teuer werden. St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann kann sich entspannt zurücklehnen und abwarten, was da aus Wolfsburg kommt.

Es ist auch zu beachten, dass Hauke Wahl Marcel Rapp, den möglichen neuen Trainer von St. Pauli, ungemein schätzt





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