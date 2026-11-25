Das Haupt Racing Team plant den Einsatz von zwei Ford Mustang GT3 in der 2027er Saison des ADAC GT Masters. Der Pole Fabian Dybionka steht als erster Pilot fest.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Das Haupt Racing Team und Fabian Dybionka setzen ihre Zusammenarbeit 2027 fort. Der polnische Nachwuchsfahrer wird für HRT erstmals die komplette ADAC GT Masters-Saison bestreiten, wo HRT ein Einsatz von zwei Ford Mustang GT3 anstrebt. Ergänzend zum ADAC GT Masters sind ausgewählte Einsätze in der Nürburgring Langstrecken-Serie und der GT Winter Series geplant. Auch in der kommenden Saison wird das Haupt Racing Team in der Startaufstellung des ADAC GT Masters stehen.

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Die Mannschaft aus Drees plant den Einsatz von zwei Ford Mustang GT3 in der GT3-Nachwuchsserie des ADAC. Als erster Fahrer für 2027 steht bereits Fabian Dybionka fest. Das Nachwuchstalent gab in der abgelaufenen Saison auf dem Salzburgring sein Debüt im ADAC GT Masters und zeigte hier bereits sein Potential. Gemeinsam mit Emil Gjerdrum errang Fabian Dybionka im Ford Mustang GT3 mit Rang zwei auf Anhieb eine Top-Platzierung.

Bei seinen vier Renneinsätzen sammelte er bereits 57 Meisterschaftspunkte. 2027 bestreitet der 17-jährige Pole nun die gesamte Saison im ADAC GT Masters, wo sowohl das Haupt Racing Team als auch der ADAC als Veranstalter auf das Nachwuchskonzept „Road to DTM“ setzen. Der ADAC richtet seine Nachwuchsförderung 2027 noch stärker auf den Aufstieg in die jeweils nächsthöhere Serie aus.

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Die „Road to DTM“ verbindet die Deutsche Kart-Meisterschaft, den BMW M2 Cup, die ADAC GT4 Germany und das ADAC GT Masters mit der DTM. Über alle Stufen hinweg stehen Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Neben dem ADAC GT Masters sind weitere Einsätze von Fabian Dybionka geplant. Bei ausgewählten Events der GT Winter Series soll der junge Nachwuchsfahrer weitere Erfahrung im Ford Mustang GT3 sammeln und seine Saisonvorbereitung absolvieren.

In der Nürburgring Langstrecken-Serie soll Dybionka an den Langstreckensport herangeführt werden und darf auf einer der anspruchsvollsten Strecken sein Können unter Beweis stellen. Fabian Dybionka, Haupt Racing Team: «Ich freue mich, 2027 für HRT zu fahren und ins ADAC GT Masters zurückzukehren, diesmal für die gesamte Saison. Wir wissen, was unser Ziel ist. Wir wollen die Meisterschaft gewinnen.

»Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Wir sind sehr glücklich, mit Fabian einen talentierten Nachwuchsfahrer gewonnen zu haben. Wir haben bereits erfolgreich bewiesen, dass der Sprung aus dem ADAC GT Masters in die DTM innerhalb unseres Teams gelingen kann.

Jetzt freuen wir uns darauf, mit Fabian den nächsten Schritt zu gehen und gemeinsam um gute Ergebnisse zu kämpfen. »Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.