Hauptaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess für DEMIRE-Beteiligung

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG gibt bekannt, dass ihre Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl und Wecken & Cie. einen strukturierten Prozess zur Prüfung der Veräußerung ihrer zusammen rund 90%igen Beteiligung begonnen haben. Der Prozess ist noch in einem frühen Stadium und wird von der Gesellschaft unterstützt. Ob und wann eine Transaktion zustande kommt, ist offen, eine Platzierung an der Börse ist nicht vorgesehen.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, ein im Prime Standard gelistetes Immobilienunternehmen, hat mitgeteilt, dass ihre beiden Haupt aktionäre , AEPF III 15 Sarl, eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie.

, einen strukturierten Prozess zur Prüfung der möglichen Veräußerung ihrer insgesamt rund 90 %igen Beteiligung an der Gesellschaft begonnen haben. Dieser Verkaufsprozess befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium und wird vom Unternehmen selbst unterstützt. Wichtige Fragen wie die konkrete Umsetzung, der mögliche Zeitpunkt und ob es überhaupt zu einer Transaktion kommt, sind derzeit noch völlig offen. Es wird klargestellt, dass eine Veräußerung der Aktien derzeit nicht über die Börse erfolgen soll.

Die Nachricht wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht und über GlobeNewswire verbreitet. Der Emittent, also die DEMIRE AG, ist für den Inhalt verantwortlich. Dieser Schritt der Hauptaktionäre könnte langfristige Veränderungen für die Unternehmensstruktur und den Aktienkurs der DEMIRE bedeuten, da ein solch großer Anteilsblock potenziell neue strategische Investoren anziehen oder einen Wechsel der Eigentümerstruktur nach sich ziehen könnte. Die Unterstützung durch den Vorstand deutet darauf hin, dass der Prozess ordnungsgemäß und im Interesse aller Aktionäre ablaufen soll.

Marktbeobachter werden die weitere Entwicklung genau verfolgen, insbesondere ob sich ein Bieterwettbewerb entwickelt und welche Synergien ein möglicher neuer Hauptaktionär realisieren könnte





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DEMIRE Verkauf Beteiligung Aktionäre Apollo

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