„Hauptsache regieren?“: Maischberger konfrontiert Luigi Pantisano mit dem Fall Emde
Für Linken-Chef Luigi Pantisano ist das Kapitel Emde abgeschlossen. Welche Rolle ihre Haltung zu Israel beim Ausschluss spielte, lässt er offen.
Für Linken-Chef Luigi Pantisano ist das Kapitel Emde abgeschlossen. Welche Rolle ihre Haltung zu Israel beim Ausschluss spielte, lässt er offen.
„Ich bin jemand, der gerne Romane liest“, sagt Luigi Pantisano. Der Linken-Chef soll an diesem Mittwochabend in der ARD-Talkshow erklären, warum die Berliner Linksfraktion Vanessa Emde ausgeschlossen hat. Für ihn ist das Kapitel seit Dienstag abgeschlossen, „und es geht jetzt weiter“. Sandra Maischberger blättert später noch einmal zurück.
Habe die Linke da ein „Feigenblatt für die Koalition“ ausgeschlossen?
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