In deutschen Kinos startet mal wieder eine starbesetzte Komödie alter Schule. Taugt 'Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich' etwas?

Es ist schon der vierte Teil der Filmreihe, die einst im Jahr 2000 mit "Meine Braut, ihr Vater und ich" startete. Doch die Kinokomödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" dürfte in erster Linie für Fans interessant sein.

Und zwar für alle Anhänger der Sängerin und oscarnominierten Schauspielerin, 33. Und daneben für alle langjährigen Fans ebenjener Filmreihe. Denn sonderlich viel Neues gibt es hier nicht zu bewundern - von Grande, der "Schwiegertochter" aus dem Titel, einmal abgesehen. Und Olivia ist auch die aktuelle Partnerin von Gregs Sohn Henry .

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Henry möchte seiner Liebsten in den kommenden Tagen einen Heiratsantrag machen. Greg dagegen plant, seine potenzielle künftige Schwiegertochter auf die Begegnung mit dem früher so strengen Jack vorzubereiten. Doch kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, wie gut der CIA-Veteran und die ehemaligeSo ist dann auch gleich einer der ersten Witze und gelungenen Pointen aus "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich", dass De Niros Jack in der toughen, smarten, dominanten Olivia sein Gegenüber erkennt.