Hauptversammlung 2026: Beschlüsse zu Gewinnverwendung und Corporate Governance

Die Gesellschaft kündigt ihre Hauptversammlung an, bei der über eine Dividendenzahlung von über 47 Millionen Euro, die Entlastung der Führungsorgane und die Wahl der Abschlussprüfer entschieden wird.

Die bevorstehende ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft markiert einen entscheidenden Zeitpunkt für die strategische Ausrichtung und die finanzielle Rechenschaftspflicht des Unternehmens. Im Zentrum der Tagesordnung steht die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn s für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat haben vorgeschlagen, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 47.379.200 Euro entsprechend zu verwenden. Ein wesentlicher Aspekt dieser Entscheidung ist die Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes, konkret Paragraph 58 Absatz 4 Satz 2 AktG, wird der Anspruch auf diese Dividende am dritten Geschäftstag nach dem entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung fällig.

Es ist dabei hervorzuheben, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine eigenen Aktien von der Gesellschaft gehalten werden, was bedeutet, dass sämtliche 49.540.810 ausgegebenen Stückaktien vollumfänglich dividendenberechtigt sind. Sollte es jedoch bis zum Tag der Versammlung zu Änderungen in der Anzahl der berechtigten Aktien kommen, wird die Verwaltung einen angepassten Vorschlag vorlegen, um eine konsistente Dividende pro Aktie zu gewährleisten. Ein weiterer zentraler Punkt der Versammlung betrifft die formale Entlastung der verantwortlichen Führungsorgane.

Sowohl für die Mitglieder des Vorstands als auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird vorgeschlagen, die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. Die Entlastung stellt im deutschen Gesellschaftsrecht einen wichtigen Akt der Billigung der Geschäftsführung dar und schließt die Verantwortlichkeit für die durchgeführten Geschäfte weitgehend aus. Parallel dazu erfolgt die Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr 2026 sowie die Bestimmung des Prüfers für die unterjährigen Finanzberichte der Jahre 2026 und 2027.

Interessant ist hierbei die organisatorische Struktur des Aufsichtsrats: Da kein separater Prüfungsausschuss gebildet wurde, hat der Gesamtaufsichtsrat seit Dezember 2021, in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) und Paragraph 107 Absatz 4 Satz 2 AktG, die Aufgaben eines solchen Ausschusses übernommen. Dies unterstreicht die direkte Verantwortung des gesamten Gremiums für die Überwachung der Finanzberichterstattung. Der Aufsichtsrat hat zudem offiziell erklärt, dass seine Wahlvorschläge frei von externen Einflüssen sind.

Neben den finanziellen und organisatorischen Themen steht die Transparenz der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung im Fokus. Die Hauptversammlung wird über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 entscheiden. Dieser Bericht wurde gemäß Paragraph 162 Aktiengesetz erstellt und unterzieht sich einer strengen Prüfung durch den Abschlussprüfer, dessen Prüfungsvermerk dem Dokument beigefügt ist. Die Bereitstellung des Berichts erfolgt digital über die Internetseite der Gesellschaft, um allen Aktionären einen zeitnahen und unkomplizierten Zugriff zu ermöglichen.

Diese Maßnahme folgt den neuesten gesetzlichen Anforderungen, wonach eine detaillierte inhaltliche Wiedergabe in der Einladung zur Versammlung nicht mehr zwingend erforderlich ist, solange der Zugriff online gewährleistet ist. Abschließend wird die Kapitalstruktur der Gesellschaft verdeutlicht: Mit einem Grundkapital von 49.540.810 Euro und einer identischen Anzahl an Stückaktien verfügt jede Aktie über eine Stimme.

Da keine eigenen Aktien gehalten werden, ist die Gesamtzahl der Stimmrechte exakt auf die Anzahl der ausgegebenen Aktien bezogen, was eine klare demokratische Struktur innerhalb der Aktionärsversammlung sicherstellt





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