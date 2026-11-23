Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge führen den FC Bayern noch genauso wie vor 20 Jahren – das ist aus der Zeit gefallen. Ein Kommentar.

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge führen den FC Bayern noch genauso wie vor 20 Jahren – das ist aus der Zeit gefallen. Selbst erschaffene Debatten geraten außer Kontrolle und sind für die sportliche Führung toxisch.

Ein Kommentar. Der FC Bayern kommt nicht zur Ruhe. Zwischen persönlichen Dramen und bitteren Verletzungen mischen sich Debatten um Debatten. Diese sind allerdings hausgemacht und selbst verschuldet.

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Ihr Ursprung liegt aber nicht an der Säbener Straße, sondern am Tegernsee. Im Fall von Musiala setzte zuletzt auch Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge nach, was die Brisanz in dem Thema verstärkt. Hier stellen nicht irgendwelche Funktionäre einen Spieler infrage, es sind die Granden des FC Bayern. Unabhängig davon, ob sie mit ihrem Vorstoß nur die Rechte des Vereins schützen wollen, haben sie verkannt, wie sehr sie damit ihrem Klub schaden.auf.

Sie sind Herren der alten Schule. Dieser Hauruck-Stil bedeutet im Fußball heutzutage Tohuwabohu, um im Sprachgebrauch von damals zu bleiben. Dieser Stil ist allerdings genauso wenig zeitgemäß. Heutzutage arten Debatten über Soziale Netzwerke weiter aus und lassen sich nicht mehr so einfach wieder einfangen.

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Jeder kann über diverse Kommentarspalten mitdiskutieren – und beim mitgliederstärksten Verein der Welt sind das eine Menge Stimmen. Wer diese liest und hört, der vernimmt kaum verständnisvolle Töne für den Umgang der Bayern-Bosse – weder bei Karl noch bei Musiala. Das entstandene Chaos müssen dann andere beseitigen. Beide müssen nahezu täglich Stellung nehmen und ihre Spieler in Schutz nehmen.

Zeitgleich dürfen sie ihren mächtigen wie sensiblen Bossen aber nicht allzu sehr widersprechen, um zumindest eine vereinsinterne Linie zu wahren. Ein Balanceakt auf Glasscherben. Kein beneidenswerter Job. Hoeneß und Rummenigge haben das Gespür für die moderne Diskussionskultur verloren.

Das ist schlecht für die beiden. Und noch schlechter für den FC Bayern.