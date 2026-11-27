Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen ruft zur Einreichung persönlicher Gegenstände auf. Die Ausstellung zu den römischen Verträgen zeigt gelebte europäische Geschichte.

Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf hat eine breite Bürgerkampagne gestartet, um historische Zeugen für die geplante Ausstellung "Europa ganz persönlich: Menschen, Erinnerungen, Objekte" zu sammeln. Kurator Jonas Becker bittet seit Kurzem alle Bewohner des Bundeslandes darum, persönliche Gegenstände einzureichen, die eine intensive Verbindung zu Europa aufweisen. Die Initiative zielt darauf ab, den oft abstrakten politischen Begriff Europa durch ganz konkrete, alltägliche Biografien und physische Objekte greifbar zu machen. Der Fokus liegt dabei auf der individuellen Geschichte hinter den Dingen, nicht allein auf deren materieller Wertigkeit.

Personale Geschichten statt abstrakter Politik

Die Kernfrage bei der Auswahl der Exponate lautet, ob der Gegenstand eine fesselnde narrative Ebene besitzt. Einem Adapter für Feuerwehrschläuche oder einem Ortsschild kommt es dabei vor allem auf den zugrundeliegenden Hintergrund an. Unter den ersten Einsendungen hat den Kurator ein deutsch-ukrainischer Briefwechsel aus den 1990er Jahren besonders beeindruckt. Da die beiden Korrespondenten die Sprache des jeweils anderen nicht beherrschten, kommunizierten sie ausschließlich über gemalte Bilder auf den Briefseiten. Solche kreativen Lösungen im Alltag sind genau das Material, das für die zwölf Lebensgeschichten benötigt wird, die die zukünftige Schau erzählen soll.

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Symbolik an der deutsch-niederländischen Grenze

Ein weiterer vielversprechender Kandidat ist ein blau-gelbes Ortsschild aus der Region der deutsch-niederländischen Grenze. Das Objekt verbindet den niederländischen Ort Dinxperlo mit dem deutschen Dorf Suderwick. Beide Ortschaften sind durch die Aufhebung der Grenzkontrollen im Schengen-Raum eng verbunden, was sich in dem Schild widerspiegelt. Der Name der Ortschaften ist dort symbolisch zusammengebaut, was den Zusammenhalt der Bewohner unterstreicht. Derartige Objekte demonstrieren, wie grenzüberschreitende Identitäten im Kleinen gelebt werden und eignen sich hervorragend, um die europäische Integration auf menschlicher Ebene zu illustrieren.

Einreichungsfrist bis Februar 2027

Interessierte Bürger haben bis Ende Februar 2027 Zeit, ihre Erinnerungsstücke zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Geschichte einzureichen. Jonas Becker bleibt allen möglichen Artefakten gegenüber offen, da das Ziel darin besteht, so viel gelebte Alltagsgeschichte wie möglich zu dokumentieren. Es muss nicht jedes eingereichte Objekt den Sprung in die finale Ausstellung schaffen, aber alle Sammlungen des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen werden für andere Formate verwahrt. Selbst nicht für diese spezielle Schau genommene Objekte bleiben somit Teil des historischen Erbes und können in zukünftigen Projekten Verwendung finden.

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Ausstellungseröffnung zu den Römischen Verträgen

Die öffentliche Präsentation der Ausstellung ist für das nächste Frühjahr geplant. Der Zeitpunkt ist bewusst auf die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Römischen Verträge gewählt, die den Grundstein für die heutige Europäische Gemeinschaft legten. Die Schau wird in Bonn stattfinden und sich mit der historischen Bedeutung dieser Gründungsdokumente auseinandersetzen. Besucher können dort erfahren, welche persönlichen Geschichten hinter den eingereichten Objekten stecken und wie diese die europäische Einheit im Alltag widerspiegeln. Die Verbindung zwischen dem großen politischen Rahmenwerk und der kleinen persönlichen Biografie steht dabei im Zentrum.

Strukturelle Einordnung der Stiftung

Die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen ist eine eigenständige Einrichtung, die vor einigen Jahren von der Landesregierung gegründet wurde. Sie darf nicht mit der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verwechselt werden, welche die Museen in Bonn, Leipzig und Berlin betreibt. Die nordrhein-westfälische Stiftung veranstaltet seit 2020 bereits Ausstellungen und Führungen. Der Aufbau eines eigenen Museumsgebäudes in Düsseldorf ist für die kommenden Jahre vorgesehen, wobei der historische Fokus streng auf dem Bundesland liegt. Diese strukturelle Klarheit unterstreicht den regionalen Ansatz der europäischen Erinnerungskultur.