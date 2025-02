Haus in Stutensee Einsturz: Mann stirbt bei Explosion

Ein Haus ist in Stutensee, Baden-Württemberg, eingestürzt, nachdem es zu einer Explosion kam. Ein 73-jähriger Mann wurde unter den Trümmern gefunden und starb später an seinen Verletzungen.

Ein Haus ist am frühen Morgen in Stutensee in Baden-Württemberg eingestürzt. Ein 73 Jahre alter Mann ist unter den Trümmerteilen eingeschlossen worden. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk ( THW ) sind im Einsatz, um den Menschen zu befreien. Ein Anwohner meldete das Unglück der Polizei , nachdem er durch den Einsturz aufgewacht war. Laut Polizei angaben kam es vor dem Einsturz zu einer Explosion . Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar.

Ein Polizeisprecher sagte: „Was die Explosion auslöste, kann derzeit noch nicht verifiziert werden“. Die Feuerwehr sprach von einer starken Zerstörungskraft. Der Mann war ansprechbar, als er aus den Trümmern geborgen wurde. Er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, starb jedoch an seinen Verletzungen. Das THW und die Feuerwehr sind weiterhin im Einsatz, um die Trümmer zu räumen und den Einsatzort zu sichern. In der betroffenen Straße ist der Strom abgestellt worden, um weitere Schäden zu vermeiden. Ein vor dem Haus geparktes Auto wurde bei dem Einsturz beschädigt





