Energetische Sanierung oder Verkauf? Was 140.000 Euro kosten, wie Energieersparnis und Immobilienwert zusammenspielen und wann sich die Investition lohnt.

die Energieeffizienzklassen F bis H. Für viele Eigentümer stellt sich deshalb die Frage: sanieren oder im heutigen Zustand verkaufen? Eine belastbare Durchschnittssanierung gibt es nicht.

Häuser sind zu unterschiedlich. Co2online rechnet für ein Einfamilienhaus mit 130 Quadratmetern bei einer Komplettsanierung je nach Heizsystem mit 130.000 bis 146.000 Euro.und des Fraunhofer ISE zeigt die Größenordnung: Beim exemplarischen Einfamilienhaus erreichen die Vollkosten einer Modernisierung auf Effizienzhaus 55 bis zu 1450 Euro je Quadratmeter. Muss das Dach ohnehin erneuert werden, darf nicht die komplette Dachsanierung der energetischen Verbesserung zugerechnet werden. Die folgende Rechnung bezieht sich auf selbst genutzte Immobilien.

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Vermietete Objekte müssen anders gerechnet werden. Mein Rat: Rechnen Sie zuerst, bevor Sie sanieren. Nehmen wir 140.000 Euro. Wir unterstellen rein fiktiv 30.000 Euro Förderung.