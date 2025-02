Haus Unkelbach in Köln: 111 Euro Eintritt für Weiberfastnacht - All inclusive!

Der Kult-Kneipe Haus Unkelbach in Köln-Sülz bietet für Weiberfastnacht ein All-inclusive-Paket für 111 Euro an. Das Angebot beinhaltet Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik. Der ungewöhnliche Preisanstieg ist auf steigende Kosten und das Problem mit Gästen zurückzuführen, die ihr Kölsch außerhalb der Kneipe konsumieren.

Alexander Manek ist der Betreiber des Haus Unkelbach , einer beliebten Kneipe an der Luxemburger Straße in Köln -Sülz. \In den vergangenen Jahren waren die Tickets für Weiberfastnacht im Haus Unkelbach wie Streichhölzer – schnell ausverkauft. Selbst auf Online-Marktplätzen wie eBay oder Kleinanzeigen mussten Besucher horrende Preise zahlen, um an eines der begehrten Tickets zu gelangen. Dieses Jahr ist die Situation anders. Zwei Wochen vor Weiberfastnacht, dem 27.

Februar 2025, sind im Haus Unkelbach noch Eintrittskarten erhältlich. \Der Grund für die veränderte Situation liegt im Preis. Alexander Manek, der Inhaber des Haus Unkelbach, verlangt für Weiberfastnacht statt der üblichen 20-40 Euro Eintritt 111 Euro. Manek erklärt gegenüber dem EXPRESS.de, dass er mit diesem Preismodell etwas Neues ausprobieren möchte. Das All-inclusive-Angebot beinhaltet Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik mit den Bands Schamöör und Bohei. Der Eintritt ist ab 21 Jahren möglich. Manek betont, dass viele Faktoren zu den höheren Preisen geführt haben, darunter steigende Kosten für Security, DJs, Reinigungspersonal und die Mitarbeiter. \Zusätzlich hat der Wirt in den vergangenen Jahren immer wieder mit Gästen zu kämpfen gehabt, die sich ihr Kölsch am Kiosk besorgt und vor dem Haus Unkelbach getrunken haben. Manek möchte mit dem All-inclusive-Angebot auch ein älteres Publikum zurückgewinnen. Stand Donnerstag (13. Februar) sind bereits drei Viertel der Karten für Weiberfastnacht verkauft. Andere Termine wie Karnevalsfreitag, Karnevalssamstag und Karnevalssonntag sind bereits ausverkauft. Die Ticketpreise für diese Termine lagen bei 40 Euro. Nur für den Rosenmontag gibt es noch Tickets, die 25 Euro kosten. Wer ohne Eintritt Karneval in einer Kölner Kneipe feiern möchte, muss allerdings lange Anstehen in Kauf nehmen. Es ist ratsam, sehr früh aufzuwachen.





