Haus Unkelbach in Köln-Sülz: 111 Euro Eintritt für All-Inclusive-Karneval

Die Kult-Kneipe Haus Unkelbach in Köln-Sülz bietet für Weiberfastnacht ein All-Inclusive-Paket für 111 Euro an. Das beinhaltet Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik. Der Wirt Alexander Manek begründet das ungewöhnliche Preismodell mit den gestiegenen Kosten und Problemen mit Gästen, die ihr Kölsch nicht in der Kneipe konsumierten. Tickets für andere Karnevalstage sind bereits ausverkauft.

Alexander Manek ist der Betreiber des Haus Unkelbach an der Luxemburger Straße in Köln -Sülz. Das Foto wurde am 28. Mai 2020 aufgenommen. Wer an Weiberfastnacht (27. Februar 2025) in Köln in einer Kneipe feiern möchte, muss sich beeilen – die meisten Tickets für die bekannten Kneipen sind bereits ausverkauft. 20, 30, 40 Euro Eintritt – das ist für Karneval fast schon normal. Dazu kommt dann noch das Kölsch. Da werden schnell mehr als 100 Euro am Abend verballert.

Wer jetzt einen neuen Weg geht: die Kult-Kneipe Haus Unkelbach in Sülz. Zwei Wochen vor Weiberfastnacht – da gab es im Unkelbach in den vergangenen Jahren schon lange keine Tickets mehr. Wer reinwollte, musste es über eBay oder Kleinanzeigen versuchen, um an eines der begehrten Tickets zu kommen. In diesem Jahr ist das anders. Laut Webseite gibt es noch Eintrittskarten für den Donnerstag. Das liegt wohl auch am Preis. 111 Euro verlangt Unkelbach-Chef Alexander Manek von den Jecken. Habt ihr schon einen Plan für Karneval? Schickt uns hier eure Party-Ideen. Oder habt ihr ein cooles Kostüm? Dann her mit den Fotos und Videos von der Anprobe. Da dürften einige erstmal schlucken. „Wir möchten etwas Neues ausprobieren“, erklärt Manek im EXPRESS.de-Gespräch. „Für 111 Euro ist alles inklusive – Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke, Livemusik mit den Bands Schamöör und Bohei“, verteidigt der Wirt sein Konzept. Eintritt sei ab 21 Jahre. Manek ergänzt: Vieles sei teurer geworden. „Security, DJs, Aufräum- und Putzdienste und die Mitarbeitenden – all das muss auch bezahlt werden.“ Zudem habe es in den vergangenen Jahren immer häufiger Probleme mit Gästen gegeben, die sich ihr Kölsch am Kiosk besorgt und vor dem Laden getrunken haben. „Was soll man da machen?“, fragt Manek. „Beim Rausgehen die Eintrittsbändchen abschneiden? Schwierig.“ Deshalb wolle man jetzt den Kneipen-Karneval im Haus Unkelbach etwas anders gestalten. Mit dem All-Inklusiv-Angebot wolle man auch etwas älteres Publikum zurückgewinnen. Stand Donnerstag (13. Februar) seien drei Viertel der Karten für Weiberfastnacht verkauft. Andere Termine wie Karnevalsfreitag (28. Februar), Karnevalssamstag (1. März) und Karnevalssonntag (2. März) sind schon ausverkauft. Hier lagen die Ticketpreise bei 40 Euro. Nur für den Rosenmontag (3. März) gibt es noch Tickets. Die kosten 25 Euro. Wer ohne Eintritt Karneval in einer Kölner Kneipe feiern möchte, muss allerdings langes Anstehen in Kauf nehmen. Da ist es ratsam, schon sehr früh aufzustehen





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Karneval Köln Haus Unkelbach Eintritt All-Inclusive Tickets Alexander Manek Weiberfastnacht Livemusik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haus Unkelbach in Köln: 111 Euro Eintritt für Weiberfastnacht - All inclusive!Der Kult-Kneipe Haus Unkelbach in Köln-Sülz bietet für Weiberfastnacht ein All-inclusive-Paket für 111 Euro an. Das Angebot beinhaltet Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik. Der ungewöhnliche Preisanstieg ist auf steigende Kosten und das Problem mit Gästen zurückzuführen, die ihr Kölsch außerhalb der Kneipe konsumieren.

Weiterlesen »

Haus Unkelbach in Köln bietet All-Inclusive-Karneval für 111 Euro anDie Kult-Kneipe Haus Unkelbach in Köln-Sülz bietet an Weiberfastnacht ein neues Konzept an: Für 111 Euro können Besucher alles inklusive genießen - Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik. Der Wirt Alexander Manek begründet dies mit steigenden Kosten und Problemen mit Gästen, die Kölsch am Kiosk kaufen und vor dem Haus trinken.

Weiterlesen »

Haus Unkelbach testet All-Inclusive-Angebot für KarnevalDie Kölner Kult-Kneipe Haus Unkelbach geht an Weiberfastnacht einen neuen Weg und bietet ein All-Inclusive-Paket für 111 Euro an. Das ungewöhnliche Konzept, das Livemusik, Getränke und mehr beinhaltet, soll den hohen Ticketpreisen entgegenwirken und auch älteres Publikum zurückgewinnen.

Weiterlesen »

Karneval Köln: Ticket-Preis im Unkelbach wird heiß diskutiertDer Preis für die Weiberfastnacht-Party im Haus Unkelbach sorgt für Diskussionen.

Weiterlesen »

Unkelbach in Köln verlangt 111 Euro Eintritt für WeiberfastnachtDer Kölner Karneval-Kneipen Unkelbach verlangt für Weiberfastnacht 111 Euro Eintritt, was zu Kritik und Diskussionen führt. Das All-Inklusiv-Angebot beinhaltet Kölsch, Wein, Prosecco, Softgetränke und Livemusik. Der Inhaber begründet die Preiserhöhung mit steigenden Kosten und Problemen mit Gästen, die ihr Kölsch am Kiosk einkaufen und vor dem Laden trinken. Stand Donnerstag sind drei Viertel der Karten für Weiberfastnacht verkauft, andere Termine sind bereits ausverkauft.

Weiterlesen »

Hamburg gegen Köln: HSV-Fans prügeln auf Köln-Anhänger, Frauen und Ältere einAugenscheinlich wahllos haben mutmaßlich HSV-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln im Hamburger Stadtteil St. Pauli eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »