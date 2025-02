Hausärztinnen und Hausärzte fordern weitere Reformen nach abgeschwächtem Gesetz

Der Hausärztinnen und Hausärzteverband Hessen appelliert an alle Parteien, auch nach der Verabschiedung des abgeschwächten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes, weitere dringend notwendige Reformen umzusetzen. Der Verband fordert unter anderem die vollständige Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen, ein Primärarztsystem und die Abschaffung von Regressen. Die hessischen Hausärztinnen und Hausärzte sehen die Zukunft der hausärztlichen Versorgung in Gefahr.

Der Hausärztinnen und Hausärzteverband Hessen appelliert an alle politischen Parteien, auch nach der Verabschiedung des abgeschmälerten Gesundheit sversorgungsstärkungsgesetzes, weitere dringend notwendige Reformen nicht aus den Augen zu verlieren.

„Wir brauchen nicht nur die teilweise, sondern die vollständige Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen, ein Primärarztsystem und die Abschaffung von Regressen“, fordern die Delegierten des Verbands laut Mitteilung in einer am Wochenende verabschiedeten Resolution. Mehr als 40 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte in Hessen seien über 60 Jahre alt, und schon jetzt fehlten allein in Hessen mehr als 250 Hausärzte, bundesweit seien es 5.000, heißt es weiter. In der Resolution fordern die hessischen Hausärztinnen und Hausärzte unter anderem zur Aufrechterhaltung einer wohnortnahen Versorgung im Land: Die vollständige Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen: Es sei nicht einzusehen, warum Leistungen wie psychosomatische Grundversorgung, problemorientierte ärztliche Gespräche, Heimversorgung und Ultraschalluntersuchungen weiterhin budgetiert bleiben sollen. Eine konsequente hausärztliche Steuerung der Patientinnen und Patienten, um die vorhandenen Ressourcen besser aufeinander abzustimmen. Die Abschaffung aller Regresse für Arznei- und Heilmittelverordnungen Die Stärkung und Modernisierung des Medizinstudiums, auch speziell hausärztlich orientierte Medizinstudienplätze sollen verstärkt geschaffen werden. Die gesetzliche Eingrenzung investorengeführter medizinischer Versorgungszentren (iMVZ): Auch Hausarztpraxen würden mittlerweile „in großem Stil“ von iMVZ aufgekauft. Die bewährte Versorgungsstruktur auf Basis eigenständiger Praxen werde auf diese Weise zerstört. iMVZ verbesserten die Versorgung nicht, und die Gefahr der Monopolbildung sei sehr hoch. Die Patientinnen und Patienten würden in Zukunft die Leidtragenden dieser Entwicklung sein. Zudem sähen sich viele angestellte Ärztinnen und Ärzte sich in iMVZ unter Druck gesetzt und fühlten sich nicht frei in Ihrer Berufsausübung. Alle Parteien hätten „wiederholt beteuert“, sie wollten die hausärztliche Versorgung stärken. Doch bei Lippenbekenntnissen dürfe es nicht bleiben, formulieren die Hausärztinnen und Hausärzte des hessischen Landesverbands in ihrer Resolution.





