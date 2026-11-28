Der Vater versuchte noch, sein Kind aus dem brennenden Haus zu retten. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Ein Kind ist bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Der Vater soll noch versucht haben, es zu retten. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Isenbüttel im niedersächsischen Kreis Gifhorn ist ein fünfjähriges Kind ums Leben gekommen.

Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter die Eltern des Kindes sowie Nachbarn und andere Menschen, die versucht hatten zu helfen, wie ein Sprecher der Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz vor Ort berichteten. Der Vater des Kindes hatte demnach noch versucht, das Kind zu retten, musste aber wegen der Rauchentwicklung von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt werden. Zur Ursache des Brands, der um 16.10 Uhr gemeldet wurde, gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei ermittelt.

Advertisement

Advertisement

Angehörige des toten Kindes sowie Ersthelfer und Einsatzkräfte würden von Seelsorgern betreut, hieß es. Das Haus wurde bei dem Brand nicht vollständig zerstört, ein Zimmer brannte jedoch komplett aus. Zum Geschlecht des Opfers gab es zunächst keine Angaben. Als gelöscht gemeldet wurde das Feuer um 17.45 Uhr.