Hauseinsturz in Baden-Württemberg: Mann unter Trümmern

Ein Haus ist in Stutensee, Baden-Württemberg, am frühen Morgen eingestürzt. Ein 73-jähriger Mann ist unter den Trümmern eingeschlossen. Bergungsarbeiten sind im Gange. Das THW und die Feuerwehr sind vor Ort. Der Mann ist ansprechbar, sein Gesundheitszustand ist zunächst unklar.

Die Polizei wurde am Morgen über einen Hauseinsturz in Baden-Württemberg informiert. Etwas später liefen Bergungsarbeiten . Ein Mann ist eingeschlossen. Ein Haus ist in Baden-Württemberg am frühen Morgen eingestürzt und ein 73 Jahre alter Mann unter den Trümmerteilen eingeschlossen worden. Es drohen weitere Einstürze am Haus in Stutensee , wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Das Technische Hilfswerk ( THW ) und die Feuerwehr sind demnach im Einsatz, um den Menschen zu befreien.

Der Bewohner des Einfamilienhauses sei ansprechbar, zum genauen Gesundheitszustand konnte die Sprecherin aber zunächst nichts sagen. Die Einsatzkräfte können demnach lediglich mit dem Mann reden, ihn aber nicht sehen. In der Straße sei jetzt der Strom abgestellt worden, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Einsturzursache sowie weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt. Der Hauseinsturz wurde der Polizei nach eigenen Angaben von einem Anwohner gemeldet, der durch den Einsturz aufgewacht war. Ein vor dem Haus geparktes Auto sei bei dem Einsturz beschädigt worden. (dpa





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hauseinsturz Baden-Württemberg Stutensee Bergungsarbeiten THW Feuerwehr

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baden-Württemberg: Warnstreiks im Busverkehr in Baden-WürttembergFährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Mann wegen Zechprellerei zu Freiheitsstrafe verurteiltEin 27-Jähriger mietet sich in Hotels unter dem Vorwand ein, dass sein Vermieter wegen eines Schimmelschadens für die Unterkunft zahle. Doch am Ende bleiben die Gastgeber auf den Kosten sitzen.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Polizei erschießt Mann in BruchsalEr war mit einem Messer und einem Fleischerbeil bewaffnet und soll die Einsatzkräfte unmittelbar attackiert haben. Die greifen zur Waffe. Was zu dem Fall nach einer Woche bekannt ist.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Reisende im Bahnhof mit Messer angegriffen: Mann vor GerichtIm Warteraum des Stuttgarter Bahnhofs wird ein Mann im Schlaf angegriffen und durch Messerstiche verletzt. Auch eine Frau erleidet Schnittwunden. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Mann stürzt von Burgruine – Unfall oder Verbrechen?In der Nähe einer Burgruine in Baden-Württemberg kam es zu einem Absturz. Das Opfer erliegt später seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Umfrage: CDU-Mann Hagel beliebter als ÖzdemirEine Umfrage zeigt: Die CDU festigt im Südwesten ihre Spitzenposition. Der beliebteste Politiker kommt aber weiterhin von einer anderen Partei.

Weiterlesen »