Hauseinsturz in Brooklyn: Acht Tote und sieben gerettete Kinder

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Brooklyn steigt die Zahl der Todesopfer auf acht. Rettungskräfte suchen weiter mit Sägen, Baggern und Suchhunden nach Überlebenden.

Im Hauseinsturz in Brooklyn suchen Feuerwehrleute seit Mittwochnachmittag (Ortszeit) in den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses im Stadtviertel ' Little Haiti' nach Überlebenden. Wie New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bestätigte, ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf acht gestiegen. Sieben Kinder konnten lebend aus den Trümmern befreit werden.

Die Rettungsarbeiten werden nach Angaben der Behörden noch lange andauern. Ein Ende des Einsatzes ist derzeit nicht absehbar, weshalb die Einsatzkräfte vor Ort äußerst vorsichtig vorgehen müssen.

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Rettungsarbeiten im instabilen Trümmerfeld

Mehr als 250 Rettungskräfte sind an der Unglücksstelle im Einsatz. Dutzende Einsatzkräfte durchkämmen den Trümmerberg, während Feuerwehrleute mit Sägen arbeiten und Baggern sowie Kränen die Trümmer auseinanderziehen.

Mamdani sagte auf einer Pressekonferenz, am Unglücksort gebe es instabile Trümmer sowie gefährliche Hohlräume unter der Oberfläche. Drei Feuerwehrleute wurden bereits verletzt. Drohnen kreisten über dem Gelände, und Rettungskräfte setzten Spezialwerkzeuge und Suchhunde ein.

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Eine staubbedeckte Person wurde zweieinhalb Stunden nach dem Einsturz lebend aus den Trümmern gezogen. Laut Augenzeugen soll es sich um eine schwangere Frau gehandelt haben. Ihr Ehemann zeigte sich gegenüber Reportern erleichtert und wurde von Menschen umarmt.

Die Ursache des Einsturzes ist noch offen

Eine offizielle Einsturzursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Neben dem Unglückshaus liefen gerade Aushubarbeiten für ein geplantes neunstöckiges Apartmenthaus, nachdem dort zuvor ein kleineres Gebäude abgerissen worden war.

Nun muss geklärt werden, ob diese Arbeiten das Fundament des Wohnhauses beeinträchtigt haben. Ricci R. (52), Angestellter eines Delis, beschrieb gegenüber BILD ein Rumpeln, das wie ein Presslufthammer geklungen habe. Danach sei die Luft plötzlich voller Staub gewesen und es habe Chaos geherrscht.

Der Einsturz riss außerdem eine Wand des Nachbargebäudes weg, sodass Einrichtungsgegenstände in den Wohnungen sichtbar wurden. Die Einsatzkräfte stoßen nach Angaben der Behörden zunehmend auf weitere Todesopfer.

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Verletzte, Familien und Unterstützung im Viertel

Laut Feuerwehr wurden 17 Menschen in Krankenhäuser gebracht, vier davon befinden sich in kritischem Zustand. Unter den Verletzten waren sieben Kinder. Die Feuerwehr-Vertreterin Lillian Bonsignore erklärte in Flatbush, dass man nicht wisse, wie viele Menschen sich noch im Einsturzbereich befinden.

Bürgermeister Zohran Mamdani (35) dankte den Einsatzkräften vor Ort und versprach den betroffenen Familien Unterstützung. Das Viertel gilt als historisches Wohnviertel mit einem quirligen und kulturell bunten Leben, das von afroamerikanischen, lateinamerikanischen, karibischen und pakistanischen Einflüssen geprägt ist.