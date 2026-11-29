Trotz Notunterkünften schlafen Obdachlose in Hauseingängen und Treppenhäusern. Warum die Kältehilfe viele Menschen nicht erreicht.

Trotz Notunterkünften schlafen Obdachlose in Hauseingängen und Treppenhäusern. Warum die Kältehilfe viele Menschen nicht erreicht. Berlin - Trotz des Ausbaus der Berlin er Kältehilfe übernachten Obdachlose immer wieder in Hausflure n und Treppenhäusern.

"Für die Anwohner ist es ärgerlich, für die Obdachlosen traurig, aber oft überlebenswichtig", sagt Barbara Breuer, Sprecherin der Berliner Stadtmission. Die rund 1.000 Kältehilfeplätze reichten längst nicht aus.

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"Wir haben nicht genug Notunterkunftsplätze im Winter. Wir haben auch nicht genug Tagestreffs tagsüber. Rund 6.000 Menschen leben in Berlin auf der Straße", so Breuer. Ihre Verdrängung aus dem öffentlichen Raum nehme zu, so Breuer.