Haushalt in Beverungen: SPD kritisiert, CDU und Grüne zufrieden

Der Haushalt der Stadt Beverungen wurde mit Mehrheit verabschiedet. Die SPD kritisiert die Grundsteuer-Politik, die CDU und Grünen hingegen loben die Investitionen in Bildung und Infrastruktur.

Beverungen . Die SPD bezeichnet den Haushalt der Stadt Beverungen als „ungerecht“ und „mutlos“. Die CDU hingegen spricht von einem „rechtssicheren“ und „soliden“ Haushalt splan. Die Grüne n sehen in dem Haushalt einen Beitrag zu einer „lebenswerten“ und „klimafreundlichen“ Zukunft. Die FDP zeigt sich „zurückhaltend“, aber „hoffnungsvoll“. Alle Fraktionen einig: Es fehlt an finanzieller Ausstattung der Kommunen. Die Abgaben für Kreis-, LWL- und Jugendamtsumlage steigen.

Und die Geister scheiden sich an einer Sache: der Grundsteuer. Die CDU-Fraktionschef Stephan Böker sieht in der nicht-differenzierten Grundsteuer B eine wichtige finanzielle Säule. Für einen soliden Haushalt sei die Rechtssicherheit grundlegend, betont er. Die Grundsteuer B bleibe bei 2,4 Millionen Euro. Der Haushalt baue außerdem auf erwartete Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Sparen habe dennoch Grenzen, sagt Böker. Investitionen in Bildung, kommunale Infrastruktur wie Straßen, Gebäude, Schulen, Sportplätze seien unerlässlich, um die Zufriedenheit der Bevölkerung zu sichern. Böker nennt Investitionen ins Schulzentrum Birkenstraße (206.000 Euro), Grundschule Beverungen (7 Millionen Euro in 2025), Freibad (130.000 Euro), Schwimmbadbau (3,6 Millionen Euro), eine Überdachung am Kellerplatz (300.000 Euro) sowie den Tiefbau an Straßen, Wegen und Planung (732.000 Euro) auf. Er fragt: „Aber wie lange können wir uns Investitionen wie in diesem Jahr (. . .) noch leisten?“ Harsche Kritik übt er an der Bürokratie und dem Zeitaufwand für einen Großteil der 2.500 Förderprogramme. Viel besser sei es, die Kommunen so auskömmlich auszustatten, „dass wir über die Pflichtaufgaben hinaus noch freie Mittel hätten“. Die SPD sieht die Grundsteuer B ganz anders. Rolf-Dieter Crois, Fraktionschef der SPD, spricht von einer „gegen die Bürgerinnen und Bürger gerichteten Variante“. Begriffe wie ,aufkommensneutral’ oder ,rechtssicher’ werden bemüht, um von der eigentlichen Ungerechtigkeit abzulenken. Ein Gutachten bestätige die Verfassungskonformität der differenzierten Grundsteuer-Variante, dennoch weigere sich die Mehrheit im Rat, „diese gerechtere Variante bereits für 2026 zu beschließen“, wetterte der Sozialdemokrat. Das sei keine Politik mit Weitblick. Das sei mutlos, kraftlos und ideenlos. Diese Entscheidung begünstige Bessergestellte und benachteilige die Allgemeinheit. Es seien Investitionen gefragt, „nicht Zögern und Zaudern“. Die SPD nennt als Beispiele die von ihnen mit auf den Weg gebrachte Neugestaltung der Batze mit dem Hallenbadbau, den Neubau der Grundschule Beverungen und die Sanierung des Standortes Dalhausen. Gelungen, „trotz zugesagter und dann gekürzter Fördergelder von Bund und Land“. Die Grünen sehen ebenfalls in den Investitionen ins Freibad zur „Attraktivitätssteigerung“, in den Hallenbadbau und den Grundschulumbau drei Bauprojekte, die ihnen „am Herzen liegen“. Petra Tewes, stellvertretende Fraktionssprecherin der Grünen, nennt den Etat 2025 einen „Haushalt für eine lebenswerte Zukunft“ und eine Basis für ein „lebenswertes, klimafreundliches und soziales Beverungen“, bei dem auch jetzt trotz Defizitausgleich noch acht Millionen in der Ausgleichsrücklage nachgewiesen werden könnten. „Dennoch“, mahnte Tewes, „bedarf es dringend der besseren, langfristig gesicherten finanziellen Ausstattung der Kommunen in NRW, um auch in den nächsten Legislaturperioden in den Räten vor Ort noch handlungs- und gestaltungsfähig zu sein. Wir Grüne Ratsfraktion setzen uns dafür ein, dass Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit für kommende Generationen die Leitlinien unseres Handelns sind und auch in in Zukunft blieben.“ Die FDP zeigt sich „zurückhaltend“ und „hoffnungsvoll“. Jörg Köhler betont in seiner Rede die „Lebenswirklichkeit der Bürger“.





