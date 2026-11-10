Die Bundesregierung legt einen Nachtragshaushalt vor, der die Förderung von E-Autos und die Arbeitsagentur aufstockt. Details zur Finanzierung und Steuerpolitik stehen noch aus.

Am Donnerstag tagt der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, um über den dringend notwendigen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr zu entscheiden. Die Koalitionsspitze, bestehend aus den Parteiführungen von SPD und CDU/CSU, hat sich bereits am Mittwochabend geeinigt, sodass die verbleibenden technischen Details nun im Parlament verhandelt werden können. Trotz der entspannten Fassade des Finanzministerium s waren die internen Diskussionen in den vorangegangenen Tagen intensiv, da erhebliche Mehrausgaben korrigiert werden müssen, um die Haushaltsdisziplin trotz steigender Anforderungen wahren zu können.

Mehrausgaben für Arbeitsmarkt und E-Mobilität

Der vorliegende Bereinigungsentwurf der Bundesregierung weist eine signifikante Aufstockung der Ausgaben aus, die primär durch veränderte Marktentwicklungen und Prioritäten in der Arbeitsmarktpolitik getrieben wird. Ein zentrales Element ist die Erhöhung des Darlehens an die Bundesarbeitsagentur, die von ursprünglich niedrigeren Beträgen auf nunmehr 8,2 Milliarden Euro ansteigt. Diese Anpassung um drei Milliarden Euro ist notwendig, um die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt adäquat zu finanzieren und die bestehenden Leistungen sicherzustellen, ohne die Liquidität anderer Bereiche zu gefährden.

Positionen der Koalitionspartner und Steuerstreit

Also read Koalition der Willigen startet erstmals Übung mit deutscher Beteiligung

Während die Finanzpolitik im Mittelpunkt steht, hat die SPD-Fraktion das Thema Familie in die aktuellen Verhandlungen als zentralen Fokus eingebracht. Aus den Reihen der Sozialdemokraten wird deutlich gemacht, dass Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, beim Elterngeld und beim Wohngeld so weit wie möglich zurückverhandelt werden sollen. Diese Forderungen sind jedoch an die strikte Bedingung geknüpft, dass alle Maßnahmen solid gegenfinanziert werden müssen, um keine weiteren Schulden zu machen. Die SPD-Bundestagsfraktion warf der Union dabei wiederholt vor, mit ungedeckten Versprechungen zu operieren, was die Vertrauensbasis in den Gesprächen weiter belastete.

Kontroverse um Plastiksteuer und Zuckergebühr

Advertisement

Die Diskussionen um neue Steuerinstrumente zeigen ebenfalls tiefe Spaltungen innerhalb der Koalition. Eigentlich waren Preiserhöhungen für bestimmte alkoholische Getränke ab dem nächsten Jahr geplant, doch die Union will diesen Zeitpunkt nach hinten schieben. Noch unklarer ist die Situation bei der geplanten Steuer auf Kunststoffverpackungen und -folien. Die Sympathien dafür halten sich in weiten Teilen der Gesellschaft und sogar innerhalb der Grünen, wo die Lenkungswirkung stark angezweifelt wird. Unionsfraktionschef Thorsten Frei erteilte der Plastiksteuer am Sonntag eine klare Absage, während der Finanzminister sich eine Einführung ab 2028 offen hält. Das Geld, das die Steuer 2027 circa 670 Millionen Euro einbringen sollte, muss jedoch woanders herkommen, da die Quelle unklar ist.

Ausblick auf den Haushalt 2027 und Grundsicherung

Zusätzlich zur aktuellen Haushaltssanierung zeichnet sich bereits ein Konflikt um den Haushaltsplan 2027 ab. Alexander Hoffmann, Landesgruppenchef der CSU, stellte am Dienstag die Höhe der Grundsicherung im Etat des Sozialministeriums infrage. Er argumentierte mit dem Ziel, 2027 einen echten Sparhaushalt vorzulegen, was inhaltlich sogar theoretisch auf der Linie der SPD liegen könnte, wenn es um die Notwendigkeit von Einsparungen geht. Allerdings bleibt in der jetzigen Verhandlungsphase das Grundprinzip gültig, dass nichts geeint ist, bevor alles geeint ist. Dies bedeutet, dass auch die Diskussionen über die Grundsicherung noch weit von einer Lösung entfernt sind. Noch unklar ist zudem, ob die geplante Steuerreform zum nächsten Jahr tatsächlich vollumfänglich umgesetzt wird. Verhandler gehen derzeit davon aus, dass die Reform zwar zum Jahresbeginn in Kraft tritt, die kalte Progression jedoch nicht vollständig ausgeglichen wird. Dies würde bedeuten, dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zwar entlastet werden sollen, das Ausmaß der Entlastung jedoch durch die Haushaltslage begrenzt ist. Eine korrigierte Version des Haushalts 2027 müsste dem Haushaltsausschuss bis Donnerstag vorliegen, was unter straffer Zeitvorgabe eine intensive Prüfung der Zahlen erfordert.