Haßelmann findet Haushalt unseriös +++ Bundeskanzler Merz bekräftigt Unterstützung der Ukraine +++ AfD kritisiert Haushaltspläne und fordert Normenkontrollklage +++ Der Newsblog.

Heidi Reichinnek, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, wirft den Regierungsparteien Trickserei beim Haushalt vor. Zusätzlich würde im Sozialen gekürzt und Großkonzerne würden profitieren. Gerade die jüngeren Generationen seien mit immer größeren Problemen konfrontiert.

Daher stünde die Linke an der Seite der Gen Z-Proteste, die bereits in den vergangenen Wochen mehr Klimaschutz, bessere Bildung und mehr Generationengerechtigkeit gefordert hatten. Als Nächstes spricht Matthias Miersch für die SPD. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten bedankt sich bei den Verhandlungspartnern dafür, dass es gelungen sei, die Löcher im Haushalt zu stopfen. Die jungen Menschen würden spüren, dass sich die Bundesregierung nicht genug um die Jüngeren kümmern würden.

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Haßelmann fordert, dass die Bundesregierung sich um die Lebensgrundlage für die künftigen Generation kümmert und die Sorgen der jüngeren Menschen ernst nimmt. Die Darstellung von Merz zum Optimismus der Jüngeren sei falsch. Auch Haßelmann kritisiert den Haushalt der Bundesregierung. Dieser sei so unseriös wie kein Haushalt zuvor.

Der Ablauf sei chaotisch gewesen. Auch die Stromsteuersenkung sei viel zu niedrig.

„Ist das Ihr Ernst? “, fragt Haßelmann. Friedrich Merz bekräftigt seine Unterstützung für die Ukraine.

„Russland will mehr als die Ukraine“, sagt der Kanzler. Daher müsse man in Europa gemeinsam an der Seite der Ukraine stehen.

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„Wir zeigen Russland im doppelten Wortsinne die Grenzen auf“, sagt Merz und erntet Applaus aus den Reihen der Union. Friedrich Merz stellt die Situation des Landes positiv dar. Der Kanzler sieht auch bei Jüngeren Optimismus zur Unternehmensgründung. Man mache die Rente sicherer und würde durch Innovation Deutschland zu einem technologisch fortschrittlichen Land machen.

Deutschland sei so wehrhaft wie nie zuvor, sagt Merz. Durch die neuen Bedrohungen sei die äußere Sicherheitslage verändert.

„Wir beenden die Politik der vergangenen Jahre, die zulasten unserer äußeren Sicherheit ging“, sagt Merz. Friedrich Merz verweist auf die veränderte Lage des Landes.

„Wir werden aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns gewöhnt haben“, sagt Merz. Würde man dies doch tun, würden die nachfolgenden Generationen die Zeche zahlen. Friedrich Merz erläutert den Ablauf der Haushaltsberatungen. Dabei übt er auch Selbstkritik.

„Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient“, sagt Merz. Zum Schluss seiner Rede wendet sich Tino Chrupalla an die anderen Oppositionsfraktionen und wirbt um deren Zustimmung zu einer Normenkontrollklage gegen den Bundeshaushalt. Damit will die AfD den Bundeshaushalt wieder rückgängig machen. Tino Chrupalla kritisiert die beschlossene Stromsteuersenkung der Bundesregierung.

Diese sei blanker Hohn, da sie die Bevölkerung kaum entlasten würde. Anschließend greift er noch Kanzler Merz persönlich an und bezeichnet ihn als „Totengräber der eigenen Partei“. Tino Chrupalla kritisiert die Bundesregierung für ihre Haushaltspläne.

„Dieser Haushalt ist nichts mehr als eine reine Schuldenorgie“, sagt Chrupalla. Die Regierung würde viele neue Schulden aufnehmen und so die Bonität des Landes „verzocken“. Zusätzlich würde viel Geld an die Ukraine gehen. Nach Darstellung von Chrupalla „eines der korruptesten Länder der Welt.

“Julia Klöckner eröffnet die Sitzung, die Debatte beginnt. Die Bundestagspräsidentin erinnert zunächst an den heutigen Orange Day. Dieser Tag erinnert an Morde gegen Frauen aus Rache und Eifersucht.

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„Wenn wir jedem Femizid des vergangenen Jahres mit einer Schweigeminute gedenken würden, wäre es fünf Stunden und 42 Minuten still“, sagt Klöckner. 25.11.2026, Berlin: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält im Bundestag vor der Debatte über den Haushalt 2027 ein Statement anlässlich der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen. Der Bundestag kommt am Morgen zu einer weiteren Generaldebatte zusammen. Friedrich Merz muss sich gegen die erwartbaren Angriffe aus der Opposition verteidigen. Aber auch aus den eigenen Reihen kommt wachsende Kritik am Kanzler.

Um 9 Uhr geht es los. Bei der sogenannten Elefantenrunde werden neben Bundeskanzler Friedrich Merz die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort ergreifen. Beraten wird dabei in zweiter Beratung auch der im Regierungsentwurf für den Haushalt 2027 enthaltene Etat von Bundeskanzler und Bundeskanzleramt, der nach den Haushaltsberatungen Ausgaben in Höhe von 5,38 Milliarden Euro vorsieht. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat dem Wirtschaftsflügel seiner Partei zugesagt, die Reform der Sozialversicherungssysteme „mit großem Engagement voranzutreiben“.

„Unsere Sozialversicherungssysteme zukunftsfest zu machen, das ist und bleibt der Auftrag für die Bundesregierung“, sagte Merz am Dienstagabend bei der Feier zum 70. Geburtstag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Berlin.

„Wir werden das mit großem Engagement vorantreiben“, fügte er hinzu. Die schwarz-rote Koalition habe aber schon wichtige Projekte wie die Aktivrente oder die Frühstartrente auf den Weg gebracht. Die Europäische Kommission blickt besorgt auf den deutschen Haushalt. Die Brüsseler Behörde sehe die Gefahr, dass Deutschland die Vorgaben für Nettoausgaben nicht einhalte, teilte sie mit.

Die Kommission fordert Deutschland daher auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Finanzpolitik 2027 mit zuvor empfohlenen Zahlen übereinstimme. Die anderen EU-Länder hatten der Bundesregierung im vergangenen Jahr bereits genehmigt, mehr Schulden zu machen als eigentlich erlaubt. Für Berlin gab es grünes Licht, eine Sonderregel für Verteidigungsausgaben zu nutzen. Diese erlaubt, wegen Investitionen in Aufrüstung mehr Schulden zu machen und trotzdem kein Strafverfahren der EU fürchten zu müssen.

Deutschlands Nettoausgaben steigen aber voraussichtlich stärker als vom Rat der Mitgliedsstaaten empfohlen, hieß es nun von der Brüsseler Behörde. Die Ziele des mittelfristigen Finanzplans Deutschlands für Defizit und Schulden drohten, nicht erreicht zu werden. Die Bundesregierung will die Flugabwehr der Bundeswehr für insgesamt mehr als vier Milliarden Euro mit neuen Patriot-Raketen und Zubehör verstärken.

Neue Lenkflugkörper des Typs GEM-T sollen für rund 2,42 Milliarden Euro beschafft werden, wie aus Unterlagen aus dem Verteidigungs- und dem Finanzministerium hervorgeht, die Reuters am Dienstag vorlagen. In einer weiteren Unterlage ist zudem der Kauf von Transportfahrzeugen sowie Feuerleitständen für das System für knapp zwei Milliarden Euro vorgesehen. Die genaue Stückzahl der Raketen bleibt offen, der Basisvertrag sieht jedoch eine Mindestbestellmenge von 480 Raketen vor.

Die Lieferung der Lenkflugkörper ist für den Zeitraum von 2030 bis Ende 2033 geplant, wobei die genauen Termine unter anderem von der Zulieferung von US-Baugruppen abhängen.