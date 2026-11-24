Die Haushaltsdebatte im Bundestag startet mit einer Rede von AfD-Chef Chrupalla, gefolgt von Bundeskanzler Merz. Finanzminister Klingbeil bezeichnet die Lage als herausfordernd, betont aber die Schließung einer Lücke von 34 Milliarden Euro. Der Haushaltsentwurf mit 560 Milliarden Euro an Ausgaben ist umstritten und wurde aufgrund der geforderten Senkung der Stromsteuer überarbeitet. Die Schlussabstimmung findet am Freitag statt, wobei Merz aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein wird.

Eröffnet wird die Debatte vom Fraktionsvorsitzenden der AfD, Chrupalla. Anschließend spricht Kanzler Merz von der CDU. Auch die Vorsitzenden der übrigen Fraktionen wollen sich zu Wort melden.

Debattiert wird zudem über die Einzeletats für das Auswärtige Amt, für das Verteidigungsministerium und für das Entwicklungsministerium. Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD bezeichnete die Beratungen zum Auftakt der Haushaltswoche als"wahnsinnig herausfordernd". Den Unmut im Parlament könne er verstehen. Zugleich erklärte Klingbeil, es sei gelungen, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.

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Der Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 560 Milliarden Euro vor. Das ist mehr als je zuvor. Der Entwurf ist umstritten und musste nach Beratungen im Haushaltsausschuss noch einmal überarbeitet werden. Grund war die von Merz verlangte Senkung der Stromsteuer für alle.

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Die Schlussabstimmung ist für Freitag geplant. Merz wird daran nicht teilnehmen. Er reist an diesem Tag zum EU-Gipfel nach Brüssel.