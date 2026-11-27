Union und SPD liefern sich ein zähes Ringen zu Details der künftigen Alterssicherung. Äußerlich ist kaum Bewegung zu erkennen. Aber der Minister verbreitet Zuversicht.

Sozialminister Alexander Schweitzer gibt sich zuversichtlich im Rentenstreit der Koalition.

„Die letzten Monate, auch die letzten Tage, ich kann sagen sogar die letzten Stunden, haben für mich gezeigt, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Gegensätze“, sagte der SPD-Politiker in der Debatte über den Sozialetat im Bundestag.über die Rentenreform hatten Streitpunkte zuletzt nicht ausräumen können. Dabei geht es vor allem um die vorzeitige Rente nach 45 Versicherungsjahren, die sogenannte Rente mit 63. Ein neuer Vorschlag von Unionsabgeordneten fand bei der SPD wenig Anklang.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (Schweitzer hatte sich zuletzt nicht auf einen Zeitplan festgelegt. Im Bundestag sagte der Sozialminister: „Ganz grundsätzlich: Es liegen gute Vorschläge auf dem Tisch, und ich bin froh über jeden Vorschlag, der jetzt noch hinzukommt, weil es für mich eine wichtige Botschaft in sich trägt. Wir können nicht einfach auf alten Positionen beharren.