Die Bundesregierung plant den Haushalt 2027 in chaotischer Weise. Kritiker warnen vor demokratiegefährdenden Zuständen und mangelnder Transparenz im Finanzwesen.

Die anstehende Haushaltswoche im Bundestag wird mit der Einbringung des Etats 2027 durch den Finanzminister und einer darauffolgenden Generaldebatte zwischen Kanzler und Opposition stattfinden. Dennoch ist diese Phase des Gesetzgebungsprozesses nicht nur unüblich, sondern wird von Kritikaern als brandgefahrdend fur die Demokratie bewertet. Die Bedrohung liegt nicht nur in den inhaltlichen Entscheidungen, sondern vor allem in dem zustandsbehafteten und chaotischen Zustandekommen der Haushaltspläne.

Umgehung etablierter Haushaltsverfahren

Nach der vereinbarten Senkung der Stromsteuer sind nun Sondersitzungen des Haushaltsausschusses angesetzt. In diesen Sitzungen wird nicht nur die Stromsteuer in den Etat eingearbeitet, sondern auch andere Positionen "geheilt", bei denen im Chaos der vergangenen Wochen geschludert wurde. Dies ist eine Entwicklung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Der übliche Haushaltsaufstellungsprozess folgte einem klaren Ablauf: Zuerst fanden Staatssekretärs-Gespräche statt, gefolgt von den Anmeldungen der Ministerien. Danach wurden Ausgaben-Eckwerte für die Ministerien festgelegt, der Haushaltsentwurf erstellt und schließlich der Kabinettsbeschluss gefasst. Abschließend fand die Bereinigungssitzung des Bundestages statt.

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Politische Kontinuität und Transparenz

Dieser festgelegte Prozess garantiert politische Kontinuität und lenkt die Politik in geordnete Bahnen, selbst wenn die Welt im Chaos versinkt. Er sorgt dafür, dass eine Regierung zu Entscheidungen gezwungen wird und diese Entscheidungen transparent bleiben. Die CDU hat diesen Prozess jedoch erheblich beschädigt. Obwohl sie der Steuerreform zweimal zugestimmt hatte, zunächst im Koalitionsausschuss und dann im Kabinett, kam sie auf den allerletzten Metern mit der Forderung nach Steuersenkungen um die Ecke. Solche Forderungen stellen Regierungen während der Haushaltsaufstellung auf, nicht Monate nach dem Kabinettsbeschluss, wenn die letzte Hand an den Etat gelegt wird.

Verantwortung der Union und Risiken

Mit ihrem Vorgehen hat die Union das etablierte Verfahren zur Haushaltsaufstellung ausgehebelt. Wenn dieses Vorgehen Schule macht und die Bereinigungssitzung des Bundestags künftig nicht mehr der Endpunkt der Haushaltsaufstellung ist, droht jedes Haushaltsjahr so im Chaos zu enden wie das aktuelle. Es käme ständig zu solchen Schlampereien, und mit dem Geld der Steuerzahler würde nicht mehr sorgsam umgegangen. Diesen verkorksten Prozess hat maßgeblich die CDU zu verantworten. Der gesamte Haushaltsprozess droht durch ihr Vorgehen kompromittiert zu werden, was ein fundamentales Risiko für die Finanzdisziplin des Landes darstellt.

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Kritik an Finanzminister Klingbeil

Aber auch die Glaubwürdigkeit des Finanzministers als Herr der Zahlen droht Schaden zu nehmen, da auch Sigmar Gabriel Klingbeil eine Verantwortung trägt. Er wird vorgeworfen, drei entscheidende Fehler begangen zu haben. Erstens hätte er so einem Verfahren nicht mitmachen dürfen und hätte, auch seinen eigenen Leuten gegenüber, erklärt, dass der Haushalt bleibt, wie er ist. Zweitens wurde im Haushalt immer getrickst, aber in diesem Jahr haben die Tricksereien ein beispielloses Ausmaß erreicht. Trotz der lockereren Schuldenbremse schafft die Regierung es jedoch nicht, klare Strukturen zu etablieren.

Mangelnde Expertise und politische Konsequenzen

Drittens gibt es keine Transparenz mehr. Durch die vielen Verschiebebahnhöfe steigen selbst Experten nicht mehr durch. Mit diesem Haushalt vermittelt die Regierung vor allem den Eindruck, das Regierungshandwerk nicht zu beherrschen. Diese Situation wird von der AfD begrüßt. AfD-Mann Ulrich Siegmund freut sich darüber, dass die Regierung in der Hauptstadt so agiert. Sollte er in Sachsen-Anhalt chaotisch regieren, könnte die Aufregung ausbleiben, da sein Vorgehen dem aktuellen bundesebenen Muster entspricht. Die Demokratische Stabilität gerät damit in eine kritische Phase.