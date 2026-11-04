Haushaltsmisere: Klingbeil kämpft um Schließung der 34-Milliarden-Lücke

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil muss die Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro schließen. Kritische Steuern auf Alkohol, Plastik und Krypto stehen zur Debatte, während die Opposition Widerstand leistet.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil steht im Fokus der aktuellen Haushaltsberatungen im Bundestag. Die schwarz-rote Koalition befindet sich in einer angespannten Lage, da die geplante Schließung der Haushaltslücke in Höhe von 34 Milliarden Euro nicht mehr als gesichert gilt. Was ursprünglich als Konsenserfolg gefeiert wurde, hat sich in eine Reihe von Konflikten verwandelt. Die angestrebten Steuervermehrungen durch neue Abgaben auf Alkohol, Tabak, Zucker und Plastikverpackungen stoßen auf heftigen Widerstand innerhalb der Union.

Kritik an Neuverschuldung und Steuerplänen

Für das Jahr 2027 plant die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 555 Milliarden Euro. Um diese Summe aufzubringen, soll die Nettokreditaufnahme von 98 Milliarden Euro auf über 118 Milliarden Euro ansteigen. Zieht man die Kredite für die Sondervermögen Bundeswehr und Infrastruktur hinzu, beläuft sich die Gesamtverschuldung auf über 200 Milliarden Euro. Diese hohe Neuverschuldung war in den vergangenen Monaten der Hauptkritikpunkt der Opposition, des Bundesrechnungshofs und des Bundesrates. Lars Klingbeil verteidigt die Notwendigkeit dieser Kredite mit der Argumentation, Deutschland müsse dadurch verteidigungsfähig und wettbewerbsfähig bleiben. In den aktuellen Sitzungen des Haushaltsausschusses rückt dieses Thema jedoch zugunsten der Detailberatung etwas in den Hintergrund.

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Aktueller Stand der Ausschussberatungen

In der letzten Sitzungswoche Mitte Oktober wurden bereits die Einzelpläne für die Ressorts Inneres, Landwirtschaft, Wirtschaft, Umwelt und Justiz beschlossen. Die Beratungen setzen sich mit hoher Priorität fort. An diesem Mittwoch stehen die Etats für Verkehr und Digitales auf der Agenda. Am Donnerstag folgen die Haushalte für Wohnen, Forschung und Auswärtiges. Die finale Festlegung aller Einzelpläne und des Gesamthaushalts ist für die kommende Bereinigungssitzung in genau einer Woche geplant. Dort soll die endgültige Struktur des schwarz-roteten Budgets verabschiedet werden. Bis dahin müssen jedoch noch die strittigen Einnahmepositionen geklärt werden, um die Lücke zu schließen.

Widerstand gegen Alkoholkonzerne und Agrarpolitik

Gegen die Erhöhung der Alkoholsteuer ist ein breiter Widerstand von CDU/CSU-Agrarpolitikern auf Bundesebene und in den Ländern entstanden. Sie kritisieren, dass der Entwurf von Lars Klingbeil über den ursprünglichen Koalitionsvertrag hinausgeht. Ähnliche Konflikte bestehen bei der Einführung einer neuen Zuckergetränkesteuer. Die geplante Tabaksteuererhöhung ist bereits früh in Kraft getreten, was auf einen handwerklichen Fehler zurückzuführen ist. Diese premature Einführung soll nun im November durch ein spezifisches Gesetz des Bundestags korrigiert werden. Die politischen Spannungen deuten darauf hin, dass die ursprünglichen Konsensbeschlüsse aus dem April nicht mehr haltbar sind.

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Stop der Plastik- und Kryptosteuer durch die Union

Ein weiterer schwerwiegender Einschnitt betrifft die Finanzierung durch die EU-Plastikabgabe. Ab dem kommenden Jahr wollte Lars Klingbeil die Begleichung dieser Abgabe nicht mehr aus dem allgemeinen Haushalt stemmen, sondern Verpackungshersteller und Händler direkt heranziehen. Die Union hat dieses Vorhaben jedoch gestoppt. Sie befürchtet zusätzliche Belastungen und einen Anstieg der Bürokratie. Parallel dazu will der CDU-Finanzpolitiker Olav Gutting die Abschaffung der steuerfreien einjährigen Haltefrist bei Kryptowährungen verhindern. Ursprünglich sollten diese beiden Maßnahmen zusammen rund 3,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen für 2027 generieren. Ihr Wegfall zwingt den Finanzminister zur Suche nach alternativen Einnahmequellen.

Unsicherheit bis zur Bereinigungssitzung

Erfahrene Haushaltspolitiker betrachten das Scheitern der Plastik- und Kryptosteuer im Kabinett vorerst als kein unabwendbares Desaster. In der Bereinigungssitzung werde man ohnehin mit Platzhaltern arbeiten, da die Haushaltsordnung nur den Begriff "etatreif" verlangt. Dieser ist dehnbar und kann auch eine verbale Vereinbarung innerhalb der Regierung abdecken, wie sie in der Villa Borsig im Rahmen der frühjährigen Klausur erzielt wurde. Bis zum Wochenende muss jedoch Einigkeit darüber erzielt werden, ob und welche Steuern tatsächlich umgesetzt werden. Der Termin für die Vorlage beim Ausschuss ist am kommenden Montag. Offene Fragen bleiben insbesondere bei der Finanzierung der kalten Progression und der Senkung der Stromsteuer für Privatkunden. Die im September versprochenen schmerzhaften Kompromisse haben noch keine finale Form angenommen.