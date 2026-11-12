Die Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD stehen unter Finanzdruck. Ein neues Papier verlangt strikte Gegenfinanzierung für alle neuen Vorhaben, um das Budget im Gleichgewicht zu halten.

Die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der Linken, den Grüne n und der SPD stehen vor einer massiven finanziellen Hürde. Die Haushaltspolitik er dieser drei Parteien haben den übrigen Fachgruppen ein striktes Regelwerk vorgelegt, das alle zukünftigen Ausgabenpläne grundlegend verändert. Ziel ist es, die Defizite im Blick zu behalten und gleichzeitig die politischen Kernversprechen der Parteien zu finanzieren.

Strenge Vorgaben für neue Ausgaben

Alle Vorhaben, die über die bereits im Sondierungspapier festgelegten Vereinbarungen hinausgehen, unterliegen nun einer strengen Gegenfinanzierungspflicht. Dieses Prinzip wird in einem internen Dokument mit dem Titel "Bedienungsanleitung Haushalt" detailliert erläutert. An alle Verhandlungsleiter dieser Fachgruppen gingen klare Anweisungen, dass keine neuen Projekte ohne nachweisbare Mittel begonnen werden dürfen.

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Nur durch konkrete Umschichtungen innerhalb bestehender Posten, durch zusätzliche Einnahmen oder durch nachweislich verfügbare Haushaltsmittel dürfen neue Ausgaben finanziert werden. Dies stellt die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker vor große Herausforderungen, da die Wunschlisten der drei Parteien lang und teilweise sehr kostspielig ausfallen. Die Haushaltspolitiker setzen daher den Fokus zunächst darauf, die bereits vereinbarten Maßnahmen zu priorisieren und zu sichern.

Konkrete Maßnahmen und Kostenrahmen

Zu den genannten Maßnahmen, die insgesamt rund 220 Millionen Euro im Jahr kosten sollen, gehören unter anderem zusätzliche Mittel für die Klimaanpassung und die Wärmewende. Weitere Punkte auf der Liste sind die Einführung einer Mietenaufsicht sowie ein kostenfreier Museumssonntag für die Bevölkerung. Diese Posten müssen nun in den Fachverhandlungen konkretisiert und in Jahresscheiben dargestellt werden.

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Darüber hinaus gibt es finanzrelevante Einigungen zur Vergesellschaftung, zur Ausschöpfung des Rahmenvertrags U-Bahn sowie zu Mitteln für die Klimaanpassung im Sondervermögen. Ein weiterer relevanter Punkt sind die geplanten Mittel für die Kinderklinik der Charité. In den Fachverhandlungen wird es eine zentrale Rolle spielen, diese Vorhaben detailliert zu planen und zu bestimmen, wann welche Summe fällig werden könnte.

Einsparungen statt Steuererhöhungen

Weitere Wünsche der Parteien könnten nur umgesetzt werden, wenn innerhalb der Fachverhandlungen entsprechende Spielräume geschaffen werden können. Konkret bedeutet dies, dass die Fachpolitiker entsprechende Einsparvorschläge in ihrem eigenen Politikbereich unterbreiten müssen, um neue Maßnahmen ankündigen zu können. Dabei soll vor allem auf Projekte geschaut werden, die die CDU verfolgt hat und die nicht den politischen Prioritäten der aktuellen Koalition entsprechen.

Die Fachverhandler sind zudem angehalten, auch vor lediglich symbolischen Einsparungen nicht zurückzuschrecken. Diese Maßnahmen dienen dazu, Prioritäten zu setzen und zu erreichen, dass das Geld wirklich bei den Menschen ankommt. Ein einfacher Vorschlag höherer Einnahmen durch Steuer- oder Gebührenerhöhungen ist den Fachgruppen jedoch strikt untersagt.

Finanzierungslücke und finale Entscheidung

Steuererhöhungen werden stattdessen gebraucht, um eine nachhaltige Entwicklung des Gesamthaushalts inkl. der in den Sondierungen bereits vereinbarten Maßnahmen zu finanzieren. Die Fachgruppen haben daher keinen direkten Zugriff auf diese Hebel, sondern müssen sich auf interne Umverteilungen konzentrieren. Nur im begründeten Einzelfall sind Maßnahmen denkbar, die nicht gegenfinanziert sind.

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Am Ende wird die Gruppe der Chefverhandler entscheiden, welche dieser Vorschläge finanziert und umgesetzt werden können und welche nicht. Diese finale Instanz wird prüfen, ob die vorgeschlagenen Einsparungen und Umschichtungen ausreichen, um den Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Die kommenden Verhandlungen werden daher stark von der Fähigkeit der Fachgruppen abhängen, effiziente Sparvorschläge zu erarbeiten und diese überzeugend zu begründen.