Haushaltsvertrag 2027: Union und SPD einigen sich auf Steuerkompromiss

Nach nächtelangen Verhandlungen haben Union und SPD den Haushalt 2027 verabschiedet. Plastiksteuer fällt weg, Zucker- und Alkoholsteuern steigen.

Die langjährigen Haushaltsverhandlungen zwischen der Union und der SPD für das Jahr 2027 sind abgeschlossen. Die Fraktionschefs informierten ihre Abgeordneten am Abend über das Ergebnis der intensiven Gespräche, bei denen beide Seiten erhebliche Zugeständnisse machen mussten. Das Endergebnis stellt einen Kompromiss dar, der bestimmte steuerliche Mehrwerte der Opposition ausschließt, aber andere Forderungen der Regierungskoalition durchsetzt.

Ausfall von Plastik- und Alkopops-Steuer

Die von der Union vehement bekämpfte Plastiksteuer wird nicht eingeführt. Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatte diese Maßnahme bereits vor zwei Tagen als ökonomisch und ökologisch falsch kritisiert. Ursprünglich sollten ab Juli 2027 jährlich 805 Millionen Euro eingenommen werden, wobei die Planung für 2028 auf 1,5 Milliarden Euro ausgelegt war. Zudem entfällt eine geplante Steuererhöhung auf Alkopops, die pro Jahr 65 Millionen Euro mehr gebracht hätte. Diese Entscheidung markiert einen klaren Erfolg für die Positionen der Union in diesen spezifischen Streitpunkten.

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Durchsetzung der Zucker- und Alkoholsteuer

Gegenläufig dazu setzt sich die Erhöhung der Alkoholsteuer durch. Eine Anhebung um 20 Prozent auf Spirituosen wie Wodka tritt ab Januar 2027 in Kraft. Für Mixgetränke mit bis zu 15 Prozent Alkoholgehalt gilt nun die Extrasteuer für Alcopops. Bei der Zuckersteuer verzögert sich die Einführung jedoch auf den 1. Januar 2028 statt des ursprünglichen Juli 2027. Dies ging auf Druck der CSU zurück, die sicherstellen wollte, dass Hersteller Zeit zur Rezepturanpassung erhalten. Finanzminister Lars Klingbeil hat sich zudem mit einer dritten Abkassierstufe durchgesetzt, die nach fünf und sieben Gramm nun auch neun Gramm Besteuerung vorsieht.

Kritik an der dritten Steuerstufe

Die neue Struktur der Zuckersteuer stößt auf heftigen Widerstand in der Wirtschaft. Detlef Groß, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke, warnt vor einer reinen Geldbeschaffungsmaßnahme. Er begründet dies damit, dass eine dritte Stufe klassische Limonaden deutlich verteuere, was eine Kiste Cola oder Limo um rund fünf Euro teurer mache. Während 2027 noch 690 Millionen Euro Einnahmen erwartet wurden, plant man für 2028 mit 925 Millionen Euro. Durch die zusätzliche Stufe könnten die tatsächlichen Einnahmen im nächsten Jahr sogar noch höher ausfallen.

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Frosterung des Bürgergeldes durchgesetzt

Im sozialen Bereich musste die Union klein beigeben, da die Union ursprünglich einen Rückgang der Regelsätze verhindern wollte. Tatsächlich wären die Sätze für Singles, Partner und Kinder um fünf bis sieben Euro gesunken. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) setzte sich gegen den Willen von Kanzler Merz durch und erreichte die Einfrierung der Sozialzahlungen. Für sieben Millionen Empfänger gibt es somit weitere 18 Monate lang eine Nullrunde, bevor zum 30. Juni 2028 Anpassungen erfolgen können. Das Arbeitsministerium argumentierte mit Bestandsschutzgründen, um einen ersten Sinkflug des Bürgergeldes zu vermeiden.

Erhalt des Kinderbonus und Anpassungen beim Elterngeld

Ein weiterer Erfolg für die SPD ist der Erhalt des zusätzlichen Kinderbonus. Für knapp drei Millionen arme Kinder bleibt der monatliche Zuschlag von 25 Euro bestehen, obwohl die Ampel-Koalition diesen ursprünglich streichen wollte. Die SPD-Fraktion wandte sich in der Schlussphase der Verhandlungen gegen die Kürzung. Beim Elterngeld und Unterhaltszuschuss kommt es nur zu minimalen Änderungen. Die Bezugsdauer von 14 Monaten bleibt unverändert, während der Mindestbetrag um 30 Euro auf 330 Euro und der Höchstbetrag um 100 Euro auf 1900 Euro pro Monat steigt. Ministerin Prien von der CDU konnte hier ihre Interessen erfolgreich vertreten.