Nürnberg - Häusliche Gewalt passiert häufig hinter verschlossenen Türen. Eine neue Kampagne soll nun in Nürnberg Nachbarn dafür sensibilisieren, mögliche Anzeichen zu erkennen und Betroffenen zu helfen.

- Häusliche Gewalt passiert häufig hinter verschlossenen Türen. Eine neue Kampagne soll nun in Nürnberg Nachbarn dafür sensibilisieren, mögliche Anzeichen zu erkennen und Betroffenen zu helfen.

Statistisch gesehen wird in Deutschland etwa alle zwei Minuten ein Mensch in den eigenen vier Wänden Opfer von Gewalt - meistens sind Frauen betroffen. Das geht aus Daten des Bundeskriminalamts hervor. Um auf das Thema aufmerksam zu machen und Nachbarn für mögliche Anzeichen zu sensibilisieren, starten der Caritasverband Nürnberg und das Wohnungsunternehmen Vonovia eine gemeinsame Kampagne. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Mittwoch, 25.

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November, beginnt die Aktion unter dem Titel „Nebenan knallt‘s - was kann ich tun?

“ nun auch in Nürnberg. Ziel ist es, Menschen im direkten Wohnumfeld dafür zu sensibilisieren, bei häuslicher Gewalt nicht wegzuschauen. Sie sollen mögliche Anzeichen erkennen und wissen, wie sie Betroffenen helfen können.

Außerdem sollen „betroffene Frauen ermutigt werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen“, erklärt Vonovia-Pressesprecher Olaf Frei gegenüber unserer Redaktion. Die Idee für die Kampagne geht auf eine Initiative des Frauen- und Kinderschutzhauses Konstanz zurück. Dort wurde eine vergleichbare Aktion gemeinsam mit Vonovia erstmals 2022 umgesetzt. Mittlerweile hat das Wohnungsunternehmen die Kampagne mit lokalen Partnern in 30 deutschen Städten gestartet.

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Nun kommt sie auch nach Nürnberg. Zum Auftakt präsentieren Petra Zöttlein, Leiterin des Frauenhauses Hagar der Caritas Nürnberg, und Vinzent Schneider, Regionalleitung Bayern-Nord von Vonovia, die Kampagnenmaterialien. In den kommenden Tagen sollen Plakate in Treppenhäusern ausgehängt werden, zusätzlich erhalten rund 2000 Haushalte eine Informationspostkarte in ihren Briefkästen. Die Plakate enthalten die Kontaktdaten des Frauenhauses Hagar.

Die Postkarten geben konkrete Hinweise, wie sich Bewohnerinnen und Bewohner bei einem Verdacht auf häusliche Gewalt verhalten können. Denn gerade Nachbarn bekommen häufig mit, wenn es in einer Wohnung zu lautem Streit oder möglicherweise zu Gewalt kommt.

„Das eigene Zuhause soll Geborgenheit, Schutz und Sicherheit bieten. Doch für Opfer häuslicher Gewalt ist es ein Ort der Gefahr“, sagt Frei. Die Kampagne solle Betroffene möglichst niederschwellig erreichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Nachbarn nicht die Ohren verschließen, sondern hinhören, hinsehen und helfen. Die Kampagne geht dabei über reine Aufklärungsarbeit hinaus.

Denn für Frauen, die sich aus einer gewaltvollen Beziehung lösen wollen, ist ein sicherer Wohnort entscheidend. Gerade auf angespannten Wohnungsmärkten ist es für sie und ihre Kinder jedoch oft schwierig, eine eigene Wohnung zu finden. Deshalb unterstützt Vonovia laut eigenen Angaben gemeinsam mit der Caritas Nürnberg betroffene Frauen auch bei der Wohnungssuche. Frauen, die nach einem Aufenthalt im Frauenhaus eine eigene Wohnung benötigen, können über die beteiligten Institutionen vermittelt werden.

Häusliche Gewalt findet häufig hinter verschlossenen Türen statt. Dennoch gibt es Anzeichen, bei denen Nachbarn aufmerksam werden sollten, wie die Caritas Nürnberg erklärt. Dazu gehören:Gepolter und Geräusche, die auf Schläge oder körperliche Auseinandersetzungen hindeuten könntenÄngstliches Verhalten oder Weinen, wenn man der betroffenen Person im Treppenhaus oder Aufzug begegnet Wer den Eindruck hat, dass eine Person möglicherweise in Gefahr ist, sollte im Zweifel die Polizei rufen. Dabei gilt: Der eigene Schutz hat immer Vorrang.

Nachbarn sollten nicht selbst in eine gefährliche Situation eingreifen, an der Wohnungstür klingeln oder auf Provokationen mit Gegenaggression reagieren. Eine Möglichkeit ist es, die betroffene Person am nächsten Tag anzusprechen, wenn sie allein ist. Dabei können Nachbarn vorsichtig nachfragen, ob alles in Ordnung ist, Unterstützung anbieten oder Kontaktdaten von Hilfsangeboten weitergeben. Auch die Hausverwaltung oder der Vermieter können auf eine verdächtige Situation aufmerksam gemacht werden.

Die Caritas Nürnberg berichtet gegenüber unserer Redaktion, dass Betroffene teilweise selbst den Kontakt zu ihren Nachbarn suchen und dort Schutz finden. So habe es auch einen Fall gegeben, in dem eine Frau über Monate in ihrer Wohnung eingesperrt gewesen sei.

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Schließlich habe sie durch ein Fenster Passanten auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Die Caritas betont deshalb: „Das heißt für uns alle, dass wir nicht wegschauen dürfen, falls wir den Verdacht auf häusliche Gewalt haben.

“ Wer selbst von Gewalt betroffen ist oder Unterstützung für eine andere Person sucht, findet in der Region zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote. Demnach waren 2025 insgesamt 179.940 Menschen von Partnerschaftsgewalt betroffen. Weitere 100.189 Personen wurden Opfer innerfamiliärer Gewalt. Darunter fallen Gewalthandlungen zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern und anderen Angehörigen.

Insgesamt registrierte das Bundeskriminalamt damit über 280.000 Betroffene - damit fast drei Prozent mehr als im Vorjahr. Zu den erfassten Straftaten gehören unter anderem Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, Nötigung, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Frauen sind dabei besonders häufig betroffen. Das Risiko kann sich zusätzlich erhöhen, wenn Betroffene jung sind oder beispielsweise einen Migrationshintergrund haben oder queer sind.

Die Caritas weist allerdings darauf hin, dass häusliche Gewalt nicht ausschließlich von Männern gegen Frauen ausgeübt wird. Auch Männer können Opfer von Gewalt durch ihrer Partnerinnen oder andere Familienangehörige werden. Häusliche Gewalt: Darum können Frauen nicht einfach gehen Die tatsächlichen Zahlen dürften zudem deutlich höher liegen. Denn viele Fälle werden gar nicht erst angezeigt.

Gründe dafür können Angst vor weiteren Übergriffen, finanzielle Abhängigkeit, Scham oder fehlendes Vertrauen in die Behörden sein. Nach Schätzungen wird nur etwa einer von 20 Fällen von Gewalt in einer Beziehung angezeigt, wie Deutschlandfunk berichtet. Umso wichtiger sei es, das Umfeld zu sensibilisieren und Betroffene frühzeitig zu unterstützen. Genau hier setzt die Kampagne von Caritas und Vonovia an.

Gewalt an Frauen geschieht meist im Verborgenen und hat viele Gesichter. Psychische, physische oder sexuelle Gewalt kann jede Frau betreffen. Stalking, Schläge oder Missbrauch sind oft nur ein Teil davon. Wenn auch Sie das Gefühl haben betroffen zu sein, können Sie die kostenlose Nummer des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ wählen.

Unter derhaben Sie die Möglichkeit, rund um die Uhr anonym und vertraulich Kontakt zu Beraterinnen aufzunehmen. Die Beratung kann auch über einen Online-Chat oder per E-Mail erfolgen. Das Frauenhaus in Nürnberg erreichen Sie ebenfalls 24 Stunden am Tag unter der