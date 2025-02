Hausmittel gegen schmutzige Fliesenfugen im Bad

Entfernen Sie hartnäckige Verfärbungen und Schimmelflecken aus Fliesenfugen im Badezimmer mit einfachen und kostengünstigen Hausmitteln. Die Anleitung zeigt, wie Sie Backpulver, Natron, Essig oder Zitronensäure effektiv einsetzen können.

Fliesenfugen im Bad ezimmer sind oft anfällig für unansehnliche Verfärbungen, auch nach regelmäßiger Reinigung. Dunkle Flecken und Ablagerungen, die sich aus Schmutz, Staub und Kalk zusammensetzen, können sich hartnäckig in den Fugen festsetzen. Besonders problematisch sind schmierige schwarze Punkte oder Flecken, die auf Schimmelbefall hinweisen, der sich im feuchten Bad klima schnell verbreitet. Im Handel gibt es zahlreiche Spezialreiniger, die jedoch oft teuer sind.

Glücklicherweise bieten sich auch preiswerte Hausmittel an, die man meist bereits zu Hause oder in Supermärkten und Drogerien findet. Eine effektive Methode ist die Verwendung von Backpulver. Vermischen Sie Backpulver mit lauwarmem Wasser, bis eine cremige Paste entsteht. Alternativ können Sie auch Natron oder Soda verwenden, wobei Sie das Pulver in einem Verhältnis von 3:1 mit Wasser mischen sollten. Tragen Sie die Paste auf die Fliesenfugen auf und lassen Sie sie für bis zu 60 Minuten einwirken (Backpulver) oder maximal 30 Minuten (Natron). Anschließend wischen Sie den Rest mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm ab.Essig und Zitronensäure werden ebenfalls zur Reinigung von Fliesenfugen verwendet. Beachten Sie jedoch, dass die enthaltene Säure die Fugen angreifen kann und sie mit der Zeit porös werden lässt. Daher ist es ratsamer, die zuvor genannten Methoden zu verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Zahnbürsten. Ein kleines Stück an die betroffenen Stellen anbringen und vorsichtig mit einem oder zwei Fingern reiben, um Verunreinigungen zu entfernen. Um zukünftigen Schimmelbefall zu vermeiden, sollten Sie nach dem Duschen oder Baden für eine gute Belüftung des Badezimmers sorgen. Des Weiteren hilft es, die Fugen mit einem Tuch abzutrocknen





