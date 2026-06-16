Hausspinnen: Nützliche Mitbewohner statt Schrecken

Spinnen in der Wohnung werden oft als lästig oder beängstigend empfunden, dabei erfüllen sie eine wichtige ökologische Rolle. Sie fangen zahlreiche Insekten, die Menschen als störend empfinden, und tragen so zur Schädlingskontrolle bei. Das Umweltbundesamt rät daher davon ab, Spinnen im Haus zu bekämpfen oder zu töten, da sie für Menschen ungefährlich sind und keine Krankheiten übertragen. Wer keine Spinne in der Wohnung haben möchte, sollte sie schonend umsiedeln.

Plötzlich sitzt sie in der Badewanne oder läuft über die Wohnzimmerwand: Für viele Menschen ist der erste Impuls klar - die Spinne muss weg. Nicht selten wird sie eingefangen, eingesaugt oder sogar getötet.

Doch sind Hausspinnen meist harmlose Mitbewohner, die im Alltag sogar nützlich sind. Ausgerechnet die Tiere, die viele Menschen fürchten, helfen dabei, andere ungeliebte Besucher in der Wohnung in Schach zu halten. Spinnen sind fleißige Jäger, die sich von verschiedenen Insekten ernähren. Dabei gehen sie ganz unterschiedlich vor: Manche bauen Netze und warten auf ihre Opfer, andere lauern gut getarnt auf Blüten oder gehen aktiv auf die Jagd.

Netzspinnen, Krabbenspinnen und Springspinnen nutzen jeweils eigene Strategien, um Beute zu machen





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