Haustierbesitzer aufgepasst: Reinige deinen Gaming-PC regelmäßig!

Gaming-PCs sind anfällig für Staub und Haare, besonders wenn Haustiere im Haushalt vorhanden sind. Regelmäßige Reinigung ist essenziell, um die optimale Funktion und Lebensdauer des PCs zu gewährleisten. Der Artikel erklärt die Gründe für die Reinigungsbedürfnis und gibt Tipps zur effektiven Reinigung.

Warum ich jedem Spieler mit Haustiere n dringend raten würde, alle 6 Wochen den Gaming-PC zu reinigen, ist es bei mir dann zwar nicht, aber es ist trotzdem Arbeit, den Rechner wieder sauber zu bekommen. Staub und die Haare sammeln sich vorzugsweise in den Lüfter n von Prozessor und Grafikkarte, die meisten Flusen bleiben jedoch in den Staub filtern meines Gehäuses hängen. Auf dem Bild seht ihr die Katzenhaare und den Staub , den ich nach gut 6 Wochen aus meinem Rechner geholt habe.

In der Regel reinige ich meinen Rechner alle 8 Wochen und das würde ich euch mit Haustieren ebenfalls dringend raten. Denn die Haarballen, die früher oder später jede Ritze des Gehäuses verstopfen, lassen irgendwann keine frische Luft mehr in das System und vor allem keine warme Luft mehr hinaus. Eine regelmäßige Reinigung. Bei zwei Hauskatzen, die teilweise wie verrückt am fusseln sind, lohnt sich das alle 6 bis 8 Wochen. Eine weitere Empfehlung: Kauft euch entweder ein Gehäuse mit guten, vorinstallierten Staubfiltern oder baut nachträglich welche ein. In der Regel zahlt ihr nicht viel für Staubfilter, aber gute Modelle halten den meisten Dreck davon ab, tiefer in euer System einzudringen. Für die Reinigung solltet ihr Pinsel oder eine weiche Bürste nutzen oder einen Staubsauger für den groben Schmutz. Auch herausnehmbare Staubfilter lassen sich auf diese Weise gut reinigen. Ihr solltet aber nicht mit einem Staubsauger an empfindliche Komponenten gehen, weil ihr diese beschädigen könntet.Reinigung nach 6 Wochen: Diese ganzen Haare habe ich aus den Staubfiltern meines Computers gefischt. Ignoriert das Katzenstreu, das war schon vorher auf dem Kehrblech.Vor allem bei der Lautstärke merkt man die Haare und den Staub. Denn Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen. Um die Temperatur jedoch zu senken, drehen eure Lüfter stärker auf. Verdreckte Lüfter sind daher deutlich lauter, da sie schneller drehen müssen, um Bauteile wie die CPU oder die Grafikkarte ausreichend zu kühlen. In der Regel sorgt das dann für einen höheren Verschleiß der verbauten Hardware





