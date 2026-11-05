Hautärzte warnen vor Tattoos über Muttermalen

Der Berliner Hautarzt Dr. Timm Golüke rät dringend davon ab, Muttermale oder bräunliche Hautveränderungen tätowieren zu lassen. Dies gefährdet die Hautkrebsvorsorge.

Der Berliner Hautarzt Dr. Timm Golüke warnt eindringlich vor dem Tätowieren über Muttermale n oder größeren bräunlichen Hautveränderungen. Diese medizinische Maßnahme kann die spätere Hautkrebsvorsorge erheblich erschweren, da die eingearbeiteten Farben den natürlichen Blick auf die Haut verdecken. Vor dem ersten Nadelstich ist eine genaue Prüfung der betroffenen Hautpartien daher unverzichtbar.

Gefahr für die Krebsvorsorge

Das Kernproblem liegt in der visuellen Überlagerung. Ein Tattoo kann später den Blick auf Veränderungen versperren, die bei der regulären Hautkrebsvorsorge von entscheidender Bedeutung sind. Wenn sich unter der Tinte neue krankhafte Stellen bilden oder bestehende Muttermale verändern, bleiben diese durch die Farbe unsichtbar.

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Selbst wenn jedes vorhandene Muttermal beim Tätowieren bewusst ausgespart wird, besteht ein Restrisiko. Unter dem Tattoo kann später eine neue, krankhafte Hautveränderung entstehen, die durch die Tätowierung verdeckt wird. Folglich wird diese Veränderung nicht oder erst zu einem späteren, möglicherweise gefährlichen Zeitpunkt entdeckt.

Experteneinschätzung von Dr. Golüke

Dr. Timm Golüke betont, dass das Wichtigste darin besteht, dass Tätowierer Pigmente und pigmentierte Hautveränderungen korrekt einschätzen können. Sie dürfen diese Bereiche nicht überarbeiten. Gute Tätowierer schauen sich die gewünschte Körperstelle daher sehr genau an, um größere Veränderungen zu identifizieren.

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Wer eine Hautstelle mit einer größeren bräunlichen Verfärbung unbedingt tätowieren lassen möchte, sollte diese zuvor von einem Hautarzt beurteilen lassen. Der Arzt gibt in den meisten Fällen den Rat, die Stelle zu aussparen. Stattdessen soll eine gescheite Fotodokumentation erstellt und jährlich kontrolliert werden.

Kein Unterschied bei der Farbauswahl

Laut Golüke macht es grundsätzlich keinen entscheidenden Unterschied, ob das Tattoo schwarz oder bunt ist. In beiden Fällen kann ein Muttermal von der Farbe verdeckt werden. Dies gilt gleichermaßen für dunkle als auch für helle Pigmente, die die natürliche Hautstruktur optisch überdecken.

Bisherige Untersuchungen zeigen zwar Zusammenhänge zwischen Tattoos und Hautveränderungen, beweisen aber nicht, dass Tattoos die Ursache für Hautkrebs sind. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Tätowierungen zwangsläufig später Krebs auslösen. Die primäre Sorge bleibt jedoch die diagnostische Barriere.

Konsequenzen für Konsumenten

Die medizinische Empfehlung lautet klar: Vermeiden Sie Tätowierungen über verdächtigen Hautarealen. Lassen Sie sich vor dem Prozess von einem Dermatologen beraten. Jährliche Kontrollen sind essentiell, um Veränderungen im Auge zu behalten und die Früherkennung von Hautkrebs sicherzustellen.