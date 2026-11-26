Vor jeder Operation fürchtet Nathalie Gaus um ihr Leben. Cosimo Citiolo erzählt von den Abschieden vor der OP und ihrer großen Angst.

sprach Cosimo jetzt offen darüber, wie sehr die Diagnose das Paar belastet. Laut dem Realitystar begleiten seine Frau jeden Tag Gedanken an den Tod. Am meisten fürchte sich Nathalie vor den Eingriffen, die bei ihr notwendig sind.

Vor jeder Operation habe sie ihren Mann so angesehen, als gehe sie davon aus, nicht mehr aus dem Operationssaal zurückzukommen. Auch für ihn selbst sind die wiederkehrenden Eingriffe und Nathalies Todesangst nur schwer auszuhalten. Wie groß die Belastung für das Ehepaar ist, fasst der Realitystar im Gespräch mit wenigen Worten zusammen:Damit macht Cosimo deutlich, dass nicht nur die Erkrankung selbst, sondern auch die ständige Ungewissheit den Alltag der beiden prägt.

Advertisement

Advertisement

Besonders die Augenblicke direkt vor den Eingriffen sind Cosimo in Erinnerung geblieben. Wenn er sich vor dem OP-Saal von seiner Frau verabschieden musste, habe er ihre Angst deutlich gespürt. An ihre Blicke in diesen Momenten denkt der Ehemann noch heute zurück. , schilderte er.