Hautkrebs-Erkrankungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Doch werden Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung in Mecklenburg-Vorpommern seltener genutzt als im Bundesdurchschnitt.

Hautkrebs-Erkrankungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Doch werden Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung in Mecklenburg-Vorpommern seltener genutzt als im Bundesdurchschnitt. Schwerin - Mecklenburg-Vorpommern liegt bei den Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchungen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

So entfielen im vergangenen Jahr rund 14.300 Screenings auf 100.000 Anspruchsberechtigte, wie die AOK Nordost zum Tag der Krebsvorsorge am 28. November mitteilte. Damit ist die Zahl der Untersuchungen seit 2019 um gut drei Prozent gestiegen. Trotz dieser positiven Entwicklung liege Mecklenburg-Vorpommern bei den Untersuchungszahlen deutlich unter dem Bundesniveau von rund 17.800 Screenings auf 100.000 Anspruchsberechtigte.

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Gleichzeitig werden mehr Menschen wegen schwarzen Hautkrebses behandelt. So wurden 2023 im Land 565 Neuerkrankungen an schwarzem Hautkrebs erfasst, wie die Krankenkasse mit Verweis auf Daten des Krebsregisters Mecklenburg-Vorpommern weiter mitteilte. 2013 waren es noch 369. Die Zahl der registrierten Fälle stieg damit um 53 Prozent. Als mögliche Erklärungen für steigende Diagnosezahlen gelten die langfristige Belastung durch UV-Strahlung, Veränderungen der Altersstruktur und eine intensivere Früherkennung, durch die mehr Hautkrebsfälle erkannt werden.