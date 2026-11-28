Warum die Haut im Winter leidet und wie Dr. Emi Arpa die richtige Pflegeroutine für trockene, fettige und empfindliche Haut mit speziellen Produkten erklärt.

Die kalte Jahreszeit stellt menschliche Hautbarrieren vor immense Herausforderungen, die durch trockene Heizungsluft, eisige Winde und geringe Luftfeuchtigkeit verstärkt werden. Experten wie die Fachärztin für Dermatologie und Venerologie Dr. med. Emi Arpa betonen, dass eine starre Pflege-Routine aus den warmen Monaten im Herbst und Winter häufig zu Schäden führt. Die Haut reagiert oft mit Trockenheit, Rissigkeit, Spannungsgefühlen, Juckreiz und einem fahlen Teint, da die Durchblutung in den unteren Hautschichten abnimmt.

Trockene Heizungsluft und Kälte schaden der Hautbarriere

Dr. Emi Arpa erklärt in einem Interview aus dem Jahr 2024, dass die Haut auf winterliche Temperaturen und die künstliche Trockenheit in beheizten Innenräumen extrem empfindlich reagiert. Leichte Fluidcremes oder mattierende Produkte, die im Sommer hervorragend funktionieren und überschüssiges Talg binden, bieten in den kalten Monaten meist nicht genügend Schutz und Feuchtigkeit. Diese leichteren Formulierungen trocknen die Haut zusätzlich aus und verstärken das Spannungsgefühl, anstatt es zu lindern. Der Wechsel der Jahreszeiten erfordert daher zwingend eine Anpassung der täglichen Pflege, um das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht wiederherzustellen und die Schutzbarriere der Epidermis zu stärken.

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Spezielle Bedürfnisse fettiger und zur Akne neigender Haut

Ein häufiger Irrtum besteht darin, zu glauben, dass fettige Haut im Winter nicht nach Feuchtigkeit verlangt. Auch Personen, die unter Akne, Pickeln und Mitessern leiden, müssen ihre Haut in der dunklen Jahreszeit intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. Anstatt auf besonders fetthaltige Produkte zu setzen, die die Poren verstopfen könnten, rät Dr. Arpa dazu, die Haut mit geeigneten Pflegeprodukten häufiger, aber in kleineren Mengen einzucremen. Dies verhindert, dass die Haut überreagiert und mehr Talg produziert, um den Feuchtigkeitsverlust auszugleichen, was wiederum zu vermehrten Unreinheiten führen kann. Die Balance zwischen Hydratation und nicht-komedogener Pflege ist hier entscheidend.

Richtige Reinigung und sanfter Umgang mit der Haut

Die Art der Reinigung verändert sich im Winter fundamental, da aggressive Inhaltsstoffe die natürliche Hautfettstruktur zerstören. Von Peelings und Duschcremes mit aggressiven成分 wie Alkohol wird abgeraten, da sie die schützenden Lipide der Haut mit abwaschen. Stattdessen sollte beim Abschminken und Reinigen extrem sanft vorgegangen werden, um mechanische und chemische Reizungen zu minimieren. Nach dem Duschen oder Baden sollte die Haut sofort mit einer pflegenden Feuchtigkeitscreme versorgt werden. Die Devise lautet: weniger ist mehr. Übermäßiges Einseifen entfernt nicht nur Schmutz, sondern auch das natürliche Schutzmantel, was zu einer noch stärkeren Austrocknung führt.

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Unverzichtbarer Sonnenschutz und Lippenpflege im Winter

Ein weiterer kritischer Punkt, der oft vernachlässigt wird, ist der Sonnenschutz. Da die wärmenden Sonnenstrahlen im Herbst und Winter selten erscheinen, neigen Menschen dazu, darauf zu verzichten. Doch laut der Dermatologin bleibt ein täglicher Sonnenschutz unerlässlich, da UV-Strahlen auch bei Bewölkung und Kälte die Haut schädigen können. Zudem profitieren die Lippen von einer schützenden, leicht okklusiven Schicht, die vor dem Austrocknen bewahrt. Ein Lippenbalsam mit Sheabutter wird von Experten als ideale Lösung empfohlen, um die Lippen geschmeidig zu halten und Rissigkeiten vorzubeugen, die bei kaltem Wind schnell entstehen.

Natürliche Öle und innere Hydratation für das Hautgleichgewicht

Neben der äußeren Anwendung von Pflegeprodukten spielt auch die innere Wertigkeit eine Rolle. Natürliche, ätherische Öle werden als wohltuend für die winterliche Haut beschrieben und können die Barrierefunktion unterstützen. Parallel dazu wird ein hoher Konsum von Wasser empfohlen, um die Haut von innen heraus mit Feuchtigkeit zu versorgen. Diese Kombination aus äußerlicher Pflege mit rückfettenden Cremes und innerer Hydratation stellt den besten Schutz gegen die extremen Bedingungen des Winters dar. Nur wer diese ganzheitlichen Maßnahmen befolgt, kann die Hautgesundheit über die kalte Jahreszeit hinweg stabil halten.