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Havarie auf Helgoland-Fähre: 60 Passagiere an Bord

Maritime News

Havarie auf Helgoland-Fähre: 60 Passagiere an Bord
Helgoland-FähreHavarieWestwind
📆13/06/2026 22:43:00
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Eine havarierte Helgoland-Fähre mit rund 60 Passagieren an Bord hat am Abend wieder Festland erreicht. Die Fähre schleppte sich gegen Westwind mit rund 60 Kilometern pro Stunde an, was die Aktion erschwerte.

Eine havarierte Helgoland-Fähre mit rund 60 Passagiere n an Bord hat am Abend wieder Festland erreicht. Die "Funny Girl" machte gegen 22.30 Uhr in Cuxhaven fest, wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Die Fähre schleppte sich gegen Westwind mit rund 60 Kilometern pro Stunde an, was die Aktion erschwerte. Gestartet hatte das Schiff am Morgen in Büsum – wie jeden Tag seit Anfang April. Normalerweise braucht es für die Fahrt zu Deutschlands einziger Hochseeinsel je nach Wetterlage und Strömung etwa zweieinhalb Stunden. In Cuxhaven soll die "Funny Girl" der zuständigen Reederei Adler & Eils zufolge einer technischen Untersuchung unterzogen werden.

So soll die Ursache des Defektes festgestellt werden. Für die Fahrgäste wurde ihre Weiter- oder Rückreise organisiert. Auch für die auf der Nordseeinsel Helgoland wartenden Passagiere wurden Ersatzlösungen eingerichtet. Die Fährfahrten zwischen Helgoland und Büsum wurden für Sonntag und Montag zunächst abgesagt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird, ist noch unklar

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