Havertz' Saison vorzeitig beendet: Kniesehnenverletzung bei Arsenal

Kai Havertz' Saison ist aufgrund einer schweren Kniesehnenverletzung vorzeitig beendet. Der deutsche Nationalstürmer zog sich den Schaden während eines Trainingslagers in Dubai zu und muss operiert werden. Arsenal gibt an, dass Havertz' Reha-Programm bis zur Vorbereitung auf die nächste Saison reichen wird.

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutzerklärung. Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen.

Mehr Infos zu kicker+ findest du dort.Werbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell . Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebetteten Inhalten von Drittanbietern anzuzeigen.Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.Der FC Arsenal hat sein Trainingslager in Dubai teuer bezahlt: Wie der Premier-League-Zweite am Donnerstag bestätigte, ist die Saison für Kai Havertz vorzeitig beendet. Die Gunners bestätigten, dass sich der deutsche Nationalstürmer bei einer Trainingseinheit während des Kurz-Trips nach Dubai eine folgenschwere Kniesehnenverletzung zugezogen hat. Diese muss nach fachärztlichen Untersuchungen sogar operiert werden. Eine konservative Behandlung war nicht möglich. Direkt im Anschluss an die OP wird Havertz zwar mit seinem Reha-Programm beginnen, dieses aber wird'voraussichtlich bis zur Vorbereitung auf die nächste Saison reichen', wie Arsenal bestätigte.Mit dem Newsletter'kicker Aktuell' bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend den kompletten Fußballüberblick und alle wichtigen Informationen aus der Welt des Sports. Bukayo SakaGanz gleich, welche Spieler in den kommenden Wochen ins Aufgebot zurückkehren: In der aktuellen Form ist der Ausfall von Havertz definitiv nicht aufzufangen. Der 25-Jährige ist nicht umsonst mit neun Treffern derzeit bester Premier-League-Torschütze des Tabellenzweiten vor Gabriel Martinelli (6). In 34 Pflichtspielen in dieser Saison kommt der Ex-Leverkusener sogar bereits auf 15 Treffer und fünf Vorlagen. Umso fataler ist das Saison-Aus von Havertz, weil sich Arsenal im Winter-Transferfenster zwar intensiver mit Verstärkungen für die Offensive beschäftigt hatte, am Ende aber doch tatenlos blieb. Die ganze Last haben nun Spieler wie der 17-jährige Bei der Heim-Europameisterschaft im vergangenen Sommer hatte Havertz in allen fünf Turnierspielen zu Nagelsmanns Startelf gehört, dabei war er an drei Treffern (zwei Tore, ein Assist) direkt beteiligt





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Arsenal Havertz Verletzung Kniesehnen Saisonende Fußball Premier League Transfer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„The Athletic“ berichtet: Saison-Aus für Kai Havertz!Kai Havertz erleidet eine schwere Oberschenkelverletzung und fällt für den Rest der Saison aus. Der FC Arsenal verliert damit seinen besten Torschützen.

Weiterlesen »

Oberschenkelverletzung: Havertz droht Saison-AusNationalspieler Kai Havertz verletzt sich im Training schwer und fehlt seinem Verein und der Nationalmannschaft für längere Zeit.

Weiterlesen »

Kai Havertz droht Saison-Aus: Oberschenkel-VerletzungDie personellen Sorgen von Bundestrainer Julian Nagelsmann werden größer. Nationalspieler Kai Havertz hat sich offenbar schwer verletzt.

Weiterlesen »

Oberschenkelverletzung: Havertz droht Saison-AusNationalspieler Kai Havertz verletzt sich im Training schwer und fehlt seinem Verein und der Nationalmannschaft für längere Zeit.

Weiterlesen »

Hass im Netz: Arsenal-Spieler Kai Havertz und seine Frau Opfer von DrohungenKai Havertz und seine Frau Sophia werden nach einem Fehltreffer von Sophia bei einem entscheidenden Elfmeter heftig angegriffen. Sophia teilte auf Instagram Beispiele von Hassnachrichten, die sie erhalten hatte. Darin wurden ihr eine Fehlgeburt gewünscht und gedroht, das Kind zu töten. Die Polizei ermittelt nun. Der Vorfall beleuchtet das Problem von Hasskommentaren im Netz gegen Spielerfrauen.

Weiterlesen »

Arsenal trotz Havertz-Tor nur remis nach Liverpools SiegLange Zeit bleibt der FC Liverpool beim FC Brentford glücklos. Dann entscheidet ein Stürmer die Partie mit einem Doppelschlag. Verfolger Arsenal lässt Punkte.

Weiterlesen »